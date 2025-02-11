Действительно ли в РФ полюбили китайские автобренды

Тимофеева: в обществе отмечается «китайский тренд» и не только на новые авто

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Недавнее исследование САППА РОМИР показало, что репутация бренда больше не является решающим фактором при покупке машины.

То есть, если раньше казалось, что россияне «прикипели» к европейским, японским и корейским брендам и с недоверием относятся к другим иномаркам, то теперь выяснилось, что и ряд китайских брендов успели «втереться в доверие» и завоевали расположение российских автомобилистов.

Но что это – в отсутствие альтернативы мы сами себя уговариваем, чтобы оправдать свой выбор? Или же у российских потребителей действительно произошла смена предпочтений, и теперь на первое место вышли такие показатели, как технические характеристики, цена, стоимость эксплуатации и дизайн автомобиля?

И не сменится ли тренд на китаизацию, если завтра «европейцы» и «японцы» вернутся (предположим, снимут санкции), не произойдет ли такой же быстрый откат назад?

Мнение эксперта

Ксения Тимофеева, руководитель отдела внешних коммуникаций «Автокода»: