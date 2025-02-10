Когда подорожают китайские машины

Ноябрь и декабрь минувшего года отметились обвалом продаж новых автомобилей почти на 30 процентов. Причины — рост ставок утильсбора, высокая ставка Центробанка, влияющая на доступность кредитов, и курс рубля. Из-за ослабления спроса, однако, цены падать не будут, считают эксперты и прогнозируют новые подорожания весной.

На сегодняшний день на складах российских дилеров скопилось примерно 400 тысяч нераспроданных автомобилей. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на президента ассоциации «Российские автодилеры» Алексея Подщеколдина. Прогноз продаж китайских иномарок — около одного миллиона.

По словам Подщеколдина, компании из КНР уже начали корректировать планы экспорта автомобилей в Россию в сторону уменьшения, подстраиваясь под падение спроса. Предложение будет сокращаться, что и приведет к новому витку подорожаний, но с задержкой: можно ожидать повышения цен на 10−12 процентов в апреле-мае.

Пока же из-за затоваривания складов дилеры вынуждены продавать автомобили со скидками. Это несколько оживило январь — традиционно «мертвый» месяц на авторынке.

За год китайские автомобили в России стали дороже в среднем на несколько сотен тысяч рублей. Самая популярная иномарка — кроссовер Haval Jolion — вырос в цене на 150 тысяч, Geely Coolray — на 190 тысяч, но несколько моделей, напротив, стали доступнее.