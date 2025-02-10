В РФ привезли кроссоверы Nissan X-Trail 2025 года

Кроссоверы Nissan X-Trail 4-го поколения продаются в РФ как из наличия, так и под заказ по цене от 3 590 000 рублей. А, например, Chery Tiggo 8 Pro Max в средней комплектации с передним приводом без скидок предлагается за 3 620 000 рублей, полноприводный Jaecoo J8 стоит от 4 599 000 рублей.

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За 3 590 000 рублей с учетом утильсбора кроссовер предлагает привезти под заказ фирма из Новосибирска. Это полноприводный гибридный кроссовер с силовой установкой E-Power с двумя электродвигателями общей мощностью 340 л. с., 1,5-литровый 144-сильный турбомотор выступает генератором.

Аналогичный автомобиль в комплектации Base за 3 680 000 рублей готова доставить под заказ фирма из Иркутска. У кроссовера простая аналоговая панель приборов, панорамная крыша с люком, бесключевой доступ с кнопкой запуска двигателя, мультимедиа с большим экраном, двухзонный климат-контроль.

Также кроссовер доступен для заказа в Хабаровске, Владивостоке, Краснодаре, Петербурге, Москве и других городах. Из наличия такой кроссовер дешевле всего можно купить во Владивостоке (от 4 000 000 рублей), Челябинске (от 4 050 000 рублей) и российской столице (от 4 089 000 рублей).

Ранее «За рулем» сообщал, что в России появились в продаже новые Chevrolet Tracker по цене от 1,53 млн рублей.