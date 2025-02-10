Toyota отзывает автомобили RAV4 в России из-за обнаруженной неполадки

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Японский автоконцерн Toyota анонсировал отзыв автомобилей RAV4, реализованные в период с августа 2019 по ноябрь 2022 года в России. Причиной отзыва является обнаруженная проблема с системой курсовой устойчивости (VSC).

Речь идет о том, что из-за неправильной обработки данных датчиком угла поворота рулевого колеса может возникнуть ощущение потери управления транспортным средством. В случае предпринимаемых усилий водителя по исправлению ситуации, риск аварии может увеличиться.

Российские дилеры Toyota сообщат всем владельцев указанной марки кроссовера, что им необходимо посетить автосалон. Специалисты проведут диагностику, и при выявлении проблемы перепрошьют блока управления VSC, чтобы ее устранить. В компании настойчиво рекомендовали автовладельцам не затягивать с визитом в салон, и записаться к ближайшему дилеру максимально оперативно.