Как сильно подорожали новые автомобили в РФ за год

Сколько в среднем стоит новый автомобиль в России. На этот вопрос ответили аналитики агентства «Автостат»: они рассчитали цену машины на основе средних значений рекомендованной дистрибьютором стоимость и объемов продаж по каждой модели с учетом ее модификаций. Получилось, что цена за последний год выросла на шесть процентов и составила 3,12 миллиона рублей. Для сравнения: пять лет назад машину можно было приобрести примерно за полтора миллиона рублей.

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Согласно статистике, которую приводят аналитики, последние пять лет автомобили только дорожали, причем с каждым годом все сильнее. Так, в 2020 году средневзвешенная цена новой машины в России увеличилась на семь процентов, в 2021-м — на 18 процентов, в 2022-м – на 20 процентов, а в 2023-м – на 24 процента. В результате с 2019 года она увеличилась вдвое — с 1,57 до 3,12 миллиона рублей.

Ранее альтернативной статистикой роста цен на рынке новых автомобилей поделился сервис «Авто.ру Оценка». По его данным, в январе 2025 года средневзвешенная цена машины увеличилась на 5,7 процента, или на 212 тысяч рублей, и практически достигла четырех миллионов. При этом в некоторых регионах цены, наоборот, снизились. Наиболее заметно — в Красноярском крае, где машины подешевели на 10 процентов, до 2,54 миллиона рублей.

Стоить отметить, что в первый месяц года на авторынке традиционно наступает период затишья. За январь 2025-го россияне купили 89 тысяч новых легковушек, а первых места по популярности удерживают марки Lada, Haval и Chery.