Какие неофициальные авто в РФ продаются лучше всего

Составлен рейтинг популярности неофициальных марок. В него попали те бренды, машины которых продаются в России неофициально — сегодня это вся Европа, Южная Корея и Япония. Впрочем, первое место по итогам 2024 года всё-таки заняла китайская марка — Li Xiang.

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За последние три года российский автомобильный рынок покинуло большинство японских, корейских и европейских марок. Автомобили, конечно, продолжают возить по параллельному импорту, но цены и объемы уже не те. Для того чтобы узнать, как идут дела в «неофициальном» сегменте рынка, «Мотор» обратился к открытой статистике, проанализировал продажи за прошлый, 2024 год и составил рейтинг бестселлеров.

Итак, на пятом месте с результатом 11 776 машин оказалась BMW. Продажи относительно 2023 года выросли на треть, а в списке самых продаваемых моделей сплошь знакомые имена: X5 (2838), X7 (2020), X6 (1634), X3 (1235) и 5 Series (966). Ещё лучше дела идут у Hyundai: 14 746 реализованных автомобилей. В лидерах — кроссоверы Tucson (7023), Santa Fe (1570), Palisade (1306) и, неожиданно, седан Elantra (3092).

Третье место по итогам 2024 года заняла Kia — 16 798 машин. Бестселлеры: Sportage (4882), Seltos (4290), Sorento (1518), Soul (1351), Mohave (803) и бизнес-седан K5 (1333). На второй строчке — Toyota, у которой лучше всего продаются RAV4 (5281) и Camry (5848). Впрочем, неплохо покупают Land Cruiser 300 (2284), Land Cruiser Prado (1604) и Corolla (1404).

Наконец, первое место у Li Xiang, завершивший год с результатом 23 219 машин. При этом у марки в России нет ни официального импортёра, ни представительства — работает, похоже, только сарафанное радио. Самой продаваемой моделью стал среднеразмерный кроссовер L7, на второй строчке — L9, на третьей — L6.