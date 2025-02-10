Почему разлетелась шина на автомобиле президента Вучича?

Кадаков: скорее всего, шина на седане Audi президента Вучича была повреждена

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В воскресенье 9 февраля медиаполе облетела неожиданная новость – на автомобиле президента Сербии Александра Вучича во время движения произошло повреждение заднего левого колеса. Это случилось во время визита главы государства в село Мокрин. На опубликованном видео заметно, как колесо разрушается, машина останавливается, из нее выходит охрана, а затем и сам президент.

Вучич в происшествии не пострадал, как и его сопровождение. Президент пересел в другой автомобиль и добрался до места без дальнейших происшествий. Местные спецслужбы начали расследование инцидента для установления причин. Главный редактор «За рулем» высказался о том, что это могут быть за причины.