Названы лучшие бюджетные кроссоверы с пробегом

Россиянам назвали лучшие китайские кроссоверы по цене от 1,2 миллиона рублей. Китайских кроссоверов с небольшим пробегом до 100 тысяч километров и ценой до 1,8 миллиона, которые можно назвать лучшими предложениями, оказалось шесть. Седьмым стал отечественный автомобиль. По словам специалиста, только две машины имеют классическую автоматическую коробку передач и только одна — полный привод. При этом почти половина из этих автомобилей не имеет атмосферных моторов в линейке.

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Самым лучшим эксперт назвал Changan CS35 Plus. Автомобиль выпускается с 2019 года. Модель оснащена атмосферным мотором объёмом 1,6 литра на 116 лошадиных сил или турбомотором на 1,4 литра мощностью 140 «лошадей». Атмосферные двигатели чаще всего представлены автоматической трансмиссией, которую Зиновьев называет очень надёжной. Машин с механической коробкой в продаже единицы. Стоимость модели начинается от 1,3 миллиона рублей.

На второе место специалист поставил кроссовер Chery Tiggo 4, который также производится с 2019 года. Ни в одной комплектации полноприводного автомобиля нет. Машина оснащена турбированным мотором на 1,5 литра на 147 лошадиных сил и роботизированной КПП, а также 1,5 литровым атмосферным двигателем на 113 лошадиные силы. Доступны двухлитровые двигатели мощностью 122 лошадиных сил. Оба варианта имеют или пятиступенчатую механическую коробку передач, или вариатор. Цены на модель начинаются от 1,2 миллиона.

На третьем месте семиместный переднеприводный Dongfeng 580. Его производство начато также в 2019 году. Машины оснащены или 1,5 литровым турбомотором, работающем в паре с вариатором, или «атмосферником» на 1,8 литра с агрегатированным МКПП. Стоимость кроссовера стартует от 1,4 миллиона рублей.

В топ-7 также оказались FAW Besturne X40 (от 1,2 миллиона рублей), Geely Coolray (от 1,5 миллиона), Haval Jolion (от 1,3 миллиона), а также российский «Москвич 3»/китайский JAC JS4 (цены на оба стартуют от 1,3 миллиона).