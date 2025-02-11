Инженер построил реплику Koenigsegg Jesko за $100

Мы видели здесь немало реплик суперкаров, но то, на что вы смотрите — это больше, чем просто имитация. Этот проект — результат серьезной инженерной работы, выполненной буквально в гаражных условиях.

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Практически все его элементы созданы вручную, от кузова до шасси. Единственными стандартными компонентами стали детали от старой Toyota Corona, купленной всего за 100 долларов (≈9 000 рублей). Донор отдал свою трансмиссию и несколько других элементов, позволив этому автомобилю воплотиться в реальность.

Это далеко не просто реплика. Количество изготовленных вручную деталей впечатляет. Хотя в основе лежат узлы от Toyota, не все они подходили по размеру. Например, рулевая рейка потребовала удлинения, чтобы соединиться с передними кулаками, а всю подвеску пришлось создавать заново. И это только часть работы.

Четырехцилиндровый 1,8-литровый двигатель Toyota 4S-FE, конечно, не сравнится с моторами Koenigsegg, но команда явно вложила массу усилий, чтобы воспроизвести ключевые особенности оригинального Jesko.

Среди них — регулируемое антикрыло и, пожалуй, самое впечатляющее решение — поворачивающиеся на 90 градусов двери, которые можно увидеть на гиперкарах стоимостью в сотни миллионов.

Весь кузов изготовлен вручную: сначала создавались формы, затем из стеклопластика по ним изготавливались панели. Интерьер тоже полностью индивидуальный. Конечно, материалы далеки от уровня премиальных суперкаров, но если у вас нет оригинального Koenigsegg для сравнения, то этот результат вас точно впечатлит.

Видео, демонстрирующее процесс сборки, длится целый час. Даже в ускоренном темпе сложно уследить за тем, сколько именно работы вложено в этот проект. Понятно что этот автомобиль вряд ли пройдет 24 часа Ле-Мана с первой попытки, но не из-за слабости двигателя. Он настоящий, он ездит, и он создан полностью вручную — это ли не воплощение идеи «сделай сам»?