Назван главный недостаток частичной замены масла в трансмиссии

Выявлен серьёзный минус частичной замены масла в трансмиссии. Сегодня существует полная и частичная замена трансмиссионной жидкости. Однако у первого варианта, по словам директора по сервису и запасным частям «Авилон Mercedes-Benz» Алексея Балашова, есть ряд недостатков. Об этом пишет Gazeta.ru.

Назван недостаток частичной замены масла в трансмиссии
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Эксперт пояснил, что для проведения работ требуется от 10 до 12 литров масла, и одним из ключевых преимуществ частичной замены является экономия жидкости, так как на неё требуется примерно 3—5 литров.

«Среди недостатков неполное удаление продуктов износа, что делает процедуру менее эффективной для очистки системы от загрязнений. Также частичную замену необходимо проводить каждые 20-30 тысяч километров для поддержки оптимального состояния масла», пояснил Балашов.

Уточняется также, что для полной замены масла необходимо использовать специальное оборудование, которое под высоким давлением прокачивает всю систему, удаляя из неё старую жидкость и заменяя её новой.

«Эта процедура обеспечивает наилучшую работу трансмиссии, так как масло полностью восстанавливается в своих смазывающих и охлаждающих функциях, что увеличивает срок службы АКПП», добавил он.

Однако такая процедура занимает заметно больше времени, чем частичная. Рекомендуется её проводить не только при возникновении проблем с коробкой передач, но и как профилактическую меру для продления ресурса агрегата.

Автоэксперт
Mercedes-Benz
Алексей Балашов