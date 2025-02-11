Назван недостаток частичной замены масла в трансмиссии

Назван главный недостаток частичной замены масла в трансмиссии
Выявлен серьёзный минус частичной замены масла в трансмиссии. Сегодня существует полная и частичная замена трансмиссионной жидкости. Однако у первого варианта, по словам директора по сервису и запасным частям «Авилон Mercedes-Benz» Алексея Балашова, есть ряд недостатков. Об этом пишет Gazeta.ru.
Эксперт пояснил, что для проведения работ требуется от 10 до 12 литров масла, и одним из ключевых преимуществ частичной замены является экономия жидкости, так как на неё требуется примерно 3—5 литров.
«Среди недостатков — неполное удаление продуктов износа, что делает процедуру менее эффективной для очистки системы от загрязнений. Также частичную замену необходимо проводить каждые 20-30 тысяч километров для поддержки оптимального состояния масла», — пояснил Балашов.
Уточняется также, что для полной замены масла необходимо использовать специальное оборудование, которое под высоким давлением прокачивает всю систему, удаляя из неё старую жидкость и заменяя её новой.
«Эта процедура обеспечивает наилучшую работу трансмиссии, так как масло полностью восстанавливается в своих смазывающих и охлаждающих функциях, что увеличивает срок службы АКПП», — добавил он.
Однако такая процедура занимает заметно больше времени, чем частичная. Рекомендуется её проводить не только при возникновении проблем с коробкой передач, но и как профилактическую меру для продления ресурса агрегата.