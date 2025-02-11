Назван недостаток частичной замены масла в трансмиссии

Выявлен серьёзный минус частичной замены масла в трансмиссии. Сегодня существует полная и частичная замена трансмиссионной жидкости. Однако у первого варианта, по словам директора по сервису и запасным частям «Авилон Mercedes-Benz» Алексея Балашова, есть ряд недостатков. Об этом пишет Gazeta.ru.

© Quto.ru

Эксперт пояснил, что для проведения работ требуется от 10 до 12 литров масла, и одним из ключевых преимуществ частичной замены является экономия жидкости, так как на неё требуется примерно 3—5 литров.

« С р е д и н е д о с т а т к о в — н е п о л н о е у д а л е н и е п р о д у к т о в и з н о с а , ч т о д е л а е т п р о ц е д у р у м е н е е э ф ф е к т и в н о й д л я о ч и с т к и с и с т е м ы о т з а г р я з н е н и й . Т а к ж е ч а с т и ч н у ю з а м е н у н е о б х о д и м о п р о в о д и т ь к а ж д ы е 2 0 - 3 0 т ы с я ч к и л о м е т р о в д л я п о д д е р ж к и о п т и м а л ь н о г о с о с т о я н и я м а с л а » , — п о я с н и л Балашов.

Уточняется также, что для полной замены масла необходимо использовать специальное оборудование, которое под высоким давлением прокачивает всю систему, удаляя из неё старую жидкость и заменяя её новой.

« Э т а п р о ц е д у р а о б е с п е ч и в а е т н а и л у ч ш у ю р а б о т у т р а н с м и с с и и , т а к к а к м а с л о п о л н о с т ь ю в о с с т а н а в л и в а е т с я в с в о и х с м а з ы в а ю щ и х и о х л а ж д а ю щ и х ф у н к ц и я х , ч т о у в е л и ч и в а е т с р о к с л у ж б ы А К П П » , — д о б а в и л о н .

Однако такая процедура занимает заметно больше времени, чем частичная. Рекомендуется её проводить не только при возникновении проблем с коробкой передач, но и как профилактическую меру для продления ресурса агрегата.