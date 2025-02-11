В России сократились продажи новых машин

В России сократились продажи новых легковых машин. Отечественная Lada сохранила своё лидерское положение. Её доля составляет 30,3% от общего числа проданных автомобилей. Далее расположились семь китайских производителей.

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Среди них Haval (доля 12,1%), Chery (11,1%), Geely (6,8%), Changan (6,4%), OMODA (2,6%), Jetour (2,2%) и JAECOO (2,1%). На девятом месте белорусский Belgee с долей рынка 1,9%. Замыкает марочный рейтинг китайский Exeed (1,8%).

В модельном рейтинге также без сенсаций — лидер продаж за период с 3 по 9 февраля 2025 года по-прежнему Lada Granta. Самой популярной иномаркой на шестой неделе года стал кроссовер Chery Tiggo 7 PRO Max.

Ранее стало известно, что к «ЭРА-ГЛОНАСС» подключена каждая шестая китайская машина. Первым автомобилем из КНР, подключённым к ГАИС, стал Changan CS35. Это произошло в 2017 году, когда устройство вызова экстренных оперативных служб стало обязательной частью конструкции новых и импортируемых в нашу страну машин с целью соответствия современным требованиям безопасности. Сейчас лидирующая позиция среди китайских брендов с установленными кнопками SOS принадлежит HAVAL.