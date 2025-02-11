Названа причина, по которой могут изъять купленную в салоне машину

Юрист: покупка в салоне не гарантирует того, что машину не отберут
Юрист о причине, из-за которой могут изъять купленную в салоне машину с пробегом. Всё потому, что транспортное средство может оказаться в залоге, и тогда сделку признают незаконной. По словам специалиста, это довольно частая проблема.
«Последний пример из практики: человек купил машину с пробегом популярной немецкой марки. Покупку он совершил в салоне, через договор. Не прошло и полгода, как владелец узнает, что подан иск в суд, и на его машину хотят обратить взыскание. Когда он внимательно изучили договор, оказалось, что салон — не продавец, а всего лишь агент», — рассказывает юрист.
По его словам, покупатель должен был убедиться в юридической безопасности сделки. А теперь довольно высок риск, что этот автолюбитель потеряет не только машину, но и деньги за неё, потому что «предыдущий собственник машины не является платежеспособным», объясняет Попов.
Во избежание подобных неприятностей, нужно обязательно проверять, кто является продавцом транспортного средства. А ещё лучше — перестраховаться и проверить автомобиль по всем открытым базам.
Информация о залогах размещена в Реестре уведомлений о залоге движимого имущества на сайте Федеральной нотариальной палаты. Для запроса нужно будет указать только VIN-номер машины.
Юрист предупреждает: если по данным сервиса автомобиль не числится в залоге, вероятность приобретения залогового автомобиля остаётся. Это связано с тем, что в реестр информация вносится самим залогодержателем. Соответственно, если он не сделал этого, то информации и не будет. Но решение есть.
Специалист рекомендует перед сделкой запросить у любого из нотариусов официальную выписку из данного реестра. В ситуации, когда дело дойдёт до суда о признании сделки недействительной, у покупателя будут неопровержимые доказательства своей добросовестности. Но когда в реестре есть информация о том, что машина в залоге, суд посчитает, что покупатель знал об этом, и доказать обратное будет крайне сложно, подытожил юрист.