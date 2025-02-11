Названа причина, по которой могут изъять купленную в салоне машину

Юрист о причине, из-за которой могут изъять купленную в салоне машину с пробегом. Всё потому, что транспортное средство может оказаться в залоге, и тогда сделку признают незаконной. По словам специалиста, это довольно частая проблема.

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« П о с л е д н и й п р и м е р и з п р а к т и к и : ч е л о в е к к у п и л м а ш и н у с п р о б е г о м п о п у л я р н о й н е м е ц к о й м а р к и . П о к у п к у о н с о в е р ш и л в с а л о н е , ч е р е з д о г о в о р . Н е п р о ш л о и п о л г о д а , к а к в л а д е л е ц у з н а е т , ч т о п о д а н и с к в с у д , и н а е г о м а ш и н у х о т я т о б р а т и т ь в з ы с к а н и е . К о г д а о н в н и м а т е л ь н о и з у ч и л и д о г о в о р , о к а з а л о с ь , ч т о с а л о н — н е п р о д а в е ц , а в с е г о л и ш ь а г е н т » , — р а с с к а з ы в а е т ю р и с т .

По его словам, покупатель должен был убедиться в юридической безопасности сделки. А теперь довольно высок риск, что этот автолюбитель потеряет не только машину, но и деньги за неё, потому что «предыдущий собственник машины не является платежеспособным», объясняет Попов.

Во избежание подобных неприятностей, нужно обязательно проверять, кто является продавцом транспортного средства. А ещё лучше — перестраховаться и проверить автомобиль по всем открытым базам.

Информация о залогах размещена в Реестре уведомлений о залоге движимого имущества на сайте Федеральной нотариальной палаты. Для запроса нужно будет указать только VIN-номер машины.

Юрист предупреждает: если по данным сервиса автомобиль не числится в залоге, вероятность приобретения залогового автомобиля остаётся. Это связано с тем, что в реестр информация вносится самим залогодержателем. Соответственно, если он не сделал этого, то информации и не будет. Но решение есть.

Специалист рекомендует перед сделкой запросить у любого из нотариусов официальную выписку из данного реестра. В ситуации, когда дело дойдёт до суда о признании сделки недействительной, у покупателя будут неопровержимые доказательства своей добросовестности. Но когда в реестре есть информация о том, что машина в залоге, суд посчитает, что покупатель знал об этом, и доказать обратное будет крайне сложно, подытожил юрист.