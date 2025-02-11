Как безопасно управлять автомобилем в туман

Туман серьезно осложняет передвижение любого вида транспорта, но особенно опасен он для водителей автомобилей, поскольку зачастую возникает внезапно. В густом тумане гораздо труднее оценить скорость встречного автомобиля и расстояние до него, поэтому в таких условиях возрастает число аварий. В идеале лучше подождать, когда туман рассеется, после чего продолжить поездку в условиях нормальной видимости, однако это бывает не всегда возможно. Каких правил следует придерживаться при езде в тумане, узнала Общественная Служба Новостей.

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Прежде всего перед выездом на дорогу нужно проверить работоспособность всех внешних световых приборов: речь идет о фарах ближнего и дальнего света, габаритных огнях, указателях поворота, сигналах торможения и, конечно, о противотуманных фарах и фонарях. В условиях тумана включенные световые приборы помогают обозначить транспортное средство на дороге.

При попадании в полосу тумана запрещается использовать фары дальнего света. Вопреки распространенному мнению, дальний свет ухудшает обзор водителю. В современных автомобилях есть даже специальная опция, которая позволяет включить противотуманные фары только при включенном ближнем свете. Противотуманные фары должны быть установлены в соответствии с ПДД — в 400 мм от бокового габаритного огня и на расстоянии 230 мм от поверхности дороги.

Также рекомендуется прогреть салон автомобиля. Для этого нужно включить отопительные приборы — теплый воздух поможет справиться с запотеванием стекол, которое возникает из-за того, что в салон проникает влага.

Кроме того, нужно немного приоткрыть окна, чтобы слышать звуки других транспортных средств. В условиях плохой видимости бывает непросто понять, движется ли объект или стоит на месте, и здесь на помощь водителю может прийти слух.

Во время движения не превышайте скорость — наоборот, лучше ехать на небольшой скорости, чтобы оперативно среагировать в случае возникновения аварийной ситуации. Эксперты советуют двигаться со скоростью вдвое меньшей, чем видимое расстояние. Если вы решили переждать туман, съезжайте с дороги на обочину или вставайте на краю проезжей части (если нет запрещающих знаков) и обязательно оставьте включенными габаритные огни и фары. Лучше всего останавливаться в специально отведенных местах, например в заездных карманах или на парковке.

Двигаясь в тумане, внимательно следите за сигналами светофора: иногда желтый и зеленый сигналы могут восприниматься сетчаткой глаза искаженно. Важно соблюдать предельную осторожность и не допускать резких или опасных маневров. Перестраиваясь из полосы в полосу, выполняя обгон или опережение, подайте звуковой сигнал, чтобы предупредить других участников движения.

Туман всегда сопровождается повышенной влажностью, а значит, дорожное покрытие также становится влажным, что ухудшает сцепление колес с поверхностью дороги. Особенно опасным это явление может быть в холодную погоду, когда на дороге образуется наледь. На мокрой и скользкой дороге тормозной путь увеличивается, что также может стать причиной аварии.

Ранее автоэксперт перечислил вредные привычки, убивающие автомобиль зимой. Самая главная ошибка — старт движения без прогрева двигателя. Холодный мотор вынужден работать под большей нагрузкой, также на холоде масло становится более густым и вязким, поэтому прогрев — обязательная процедура. Также не стоит забывать регулярно проверять уровень заряда аккумулятора. Еще одна распространенная ошибка — резкое торможение на скользкой дороге. Лучше всего использовать торможение двигателем, плавно переключаясь на пониженную передачу. Важно вовремя менять резину и не допускать эксплуатации автомобиля на летней резине: при низких температурах летняя резина теряет свои свойства, становится жесткой, тем самым ухудшается сцепление с дорогой.