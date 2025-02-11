Названы самые дешевые пикапы в России

Самым бюджетным пикапом в России стал одноимённый УАЗ. Топ-5 открывает самый популярный на российском рынке отечественный УАЗ «Пикап» 2024 года выпуска. Он оснащён 2,7-литровым 150-сильным двигателем класса Евро-2 и пятиступенчатой механической коробкой передач.

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Его актуальная цена — 1 705 000 рублей, а за дополнительную плату можно установить охлаждаемый перчаточный ящик и кондиционер.

Несколько дороже обойдётся AmberTruck Work. Его стоимость сейчас составляет 2 100 000 рублей (и будет действовать до конца февраля). Полноприводный пикап производят на калининградском «Автоторе». Он оснащён 2,5-литровым «турбодизелем» мощностью 128 лошадиных сил и 310 Нм максимального крутящего момента, построенного на базе двигателя Ford.

Отечественный Sollers отметился в этом рейтинге двумя моделями. Полноприводный Sollers ST6 без учёта скидок обойдётся в 2 580 000 рублей. В базовой комплектации пикап имеет 2,0-литровый бензиновый мотор в сочетании с шестиступенчатой механической трансмиссией. Оснащение соответствует цене — две подушки безопасности, кондиционер, круиз-контроль, обогревом передних сидений, различные системы безопасности и не только.

Новинка авторынка Sollers ST8 стоит 2 820 000 рублей. Пикап доступен в двух комплектациях с двумя силовыми установками на выбор. В базовой он оснащён 2,4-литровый бензиновым двигателем мощностью 204 лошадиные силы с турбонаддувом в сочетании с шестиступенчатой механической коробкой передач и полным приводом.

Китайский JAC T8 сейчас можно купить за 2 849 000 рублей. Это будет базовая версия 2023 года выпуска, которая имеет 2,0-литровый бензиновый мотор мощностью 190 «лошадей» и механическую трансмиссию. Дизельный версия в такой же комплектации обойдётся на 200 тысяч дороже.