Почти Volvo: чем хорош Geely Coolray с пробегом

Эксперт «За рулем» Зиновьев рассказал, чем хорош Geely Coolray с пробегом

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Geely Coolray – компактный кроссовер, который продается на российском рынке с 2020 года.

Построенный на платформе, разработанной совместно с Volvo, Coolray для российского рынка производится в Белоруссии.

На вторичном рынке цена пятилетнего авто стартует от 1,5 млн рублей, что делает его одним из интересных вариантов в своем сегменте.

Основная силовая установка Geely Coolray – трехцилиндровый турбомотор объемом 1,5 литра, мощностью 150 л.с. Этот мотор является доработанным клоном Volvo B3154T и выполнен полностью из алюминия. Он оснащен системой прямого впрыска и гидрокомпенсаторами.

В 2021 году в двигатель были внесены изменения, в том числе улучшена система циркуляции масла. Эксперты отмечают, что при соблюдении рекомендаций по выбору масла и топлива мотор прослужит без проблем до 100 тысяч км пробега, не доставляя владельцам особых хлопот с нагаром или вибрациями.

Что касается коробки, то в Geely Coolray используется робот FEV 7DCT330 с двумя мокрыми сцеплениями.

Сергей Зиновьев, эксперт «За рулем»:

– К р о б о т у F E V 7 D C T 3 3 0 т а к ж е н е т о с о б ы х н а р е к а н и й . П о к о н с т р у к ц и и б л и з о к к е в р о п е й с к и м а н а л о г а м . М о ж н о р а с с ч и т ы в а т ь н а 2 5 0 т ы с я ч к м , х о т я н а п о л п у т и п р и д е т с я з а м е н и т ь у з е л с ц е п л е н и я . С л а б ы е м е с т а – т о р м о з н ы е д и с к и д а г а з о в ы е у п о р ы д в е р и б а г а ж н и к а . Н у и х а н д р я щ а я э л е к т р о н и к а . Н о в ц е л о м м а ш и н а н а д е ж н а я , и б ы с т р о й к о р р о з и и н е н а б л ю д а л о с ь . К л о н о м д о р е с т а й л и н г о в о г о К у л р е я я в л я е т с я B e l g e e X 5 0 .

О других китайских автомобилях с пробегами 20-80 тыс. км читайте в материале «Кроссоверы от 1,2 млн рублей — семь лучших вариантов».