Названы особенности кроссовера FAW Besturn X40

Автомобильный эксперт журнала «За рулем» Сергей Зиновьев рассказал об особенностях кроссовера FAW Besturn X40.

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« П о л н о г о п р и в о д а н е т , з а т о п о д к а п о т о м – х о р о ш о з н а к о м ы е а г р е г а т ы . М о т о р е д и н с т в е н н ы й : а т м о с ф е р н ы й 1 . 6 ( 1 0 8 л . с . ) , я в л я е т с я в а р и а ц и е й ф о л ь к с в а г е н о в с к о г о C F N A , ч т о с т а в и л и н а R a p i d и P o l o . С у д я п о в с е м у , д о р а б о т к и п о ш л и н а п о л ь з у – п р о б л е м ы с п о р ш н е в о й и с ч е з л и » , — о т м е т и л э к с п е р т .

По его словам, качество сборки FAW Besturn X40 высокое. Быстрое появление коррозии на кузове не отмечено. Поломок немного, до 80–100 тыс. км большинство X40 не требует экстренных ремонтов. Медиасистему с восьмидюймовым экраном собственники автомобилей отмечают за хорошую работу.

До этого автоэксперт Сергей Зиновьев рассказал об эксплуатации кроссовера Hyundai Tucson третьего поколения.

Так, по его словам, проблемными являются версии с наддувными моторами и роботизированными коробками передач. К тому же такие модификации стоят на рынке дорого.

Лучше выбрать версию с атмосферным мотором G4NA 2.0 (150 л. с.) с механической или автоматической коробкой передач. Любая комбинация с G4NA способна без серьезных поломок набегать свыше 250 тыс. км.

Ранее россиянам рассказали об особенностях кроссовера Jaecoo J8.