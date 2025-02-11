Toyota или Ferrari: кастомная Toyota Supra 1984 года

Кастомные автомобили имеют поклонников по всему миру, но время от времени появляется проект, который не просто удивляет, а буквально бросает вызов ожиданиям — и, возможно, здравому смыслу. Согласно объявлению о продаже, перед нами Toyota Supra 1984 года.

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Честно говоря, в этой машине нет ничего, что напоминало бы Supra, даже отдалённо. Трансформация настолько экстремальна, что сложно поверить, что автомобиль когда-то был создан Toyota, не говоря уже о том, что это была культовая Supra. Давайте разберёмся, что именно перед нами.

Этот автомобиль выставлен на продажу в Лампунг Тимур, Индонезия, и продавец называет его «репликой Toyota Supra», что, по всей видимости, и даёт ему право на обозначение как Toyota Supra 1984 года. Однако на деле в нём трудно разглядеть черты какого-либо поколения Supra. Разве что фары немного напоминают модель 4-го поколения, но и то с натяжкой.

Задняя часть автомобиля получила широкие угловатые формы, больше напоминающие Nissan Skyline R34. Более того, здесь даже установлены задние фонари, визуально похожие на Skyline R34. А гигантская надпись Lexus под значком Lexus и вовсе превращает этот автомобиль в загадку. В комментариях в соцсетях кто-то предположил, что в основе на самом деле лежит Toyota Corona 1984 года.

Если это правда, то уровень переделки ещё более впечатляющий, чем кажется на первый взгляд. Toyota Corona — это классический угловатый седан, а в этом автомобиле, похоже, не осталось ни одной оригинальной панели. Конечно, это не доказывает, что перед нами действительно Corona, но если так, создатель проделал колоссальную работу.

Несмотря на очевидный кризис идентичности, этот автомобиль — не просто статичный шоу-кар. Согласно объявлению, он полностью на ходу, оборудован кондиционером, электрическими стеклоподъёмниками и даже современной двухдиновой аудиосистемой. А завершающим штрихом стали наклейки на боковых юбках с надписью «Спортивный автомобиль» — явный намёк, который невозможно пропустить.

Цена этого удивительного проекта — 50 000 000 индонезийских рупий (около 280 000 рублей). За эти деньги покупатель получает один из самых загадочных, но в то же время завораживающих проектов.