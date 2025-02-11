Как будет выглядеть флагманский седан Jaguar

Несколько дней назад в Сети были опубликованы первые шпионские фотографии прототипа нового большого седана Jaguar, что стало для нас поводом представить, как он будет выглядеть.

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Последним флагманом британской марки был Jaguar XJ пятого поколения, который дебютировал в 2009 году и продержался на конвейере до лета 2019 года. Уже в то время проходили испытания прототипы следующего поколения, и мы не так давно показывали, каким должен был получиться автомобиль.

Однако в итоге компания решила кардинально сменить концепцию не только дизайна, но и позиционирования: теперь Jaguar планирует составить конкуренцию таким маркам, как Bentley и Rolls-Royce. И первенцем нового стиля станет большой 4-дверный седан, тестовые образцы которого на днях были замечены фотошпионами.

У нового флагмана нет ничего общего с другими моделями марки, что было видно уже на примере недавнего концепта Type 00, который продемонстрировал новое дизайнерское направление. От последнего серийный автомобиль отличает, прежде всего, тип кузова: если концепт был двухдверным купе с покатой задней частью, то прототипы представляют из себя вполне классические трёхобъёмные седаны и четырьмя дверьми.

Передняя часть во многом будет схожа с концептом, разве что блоки фар станут более крупными. Сохранится огромная колёсная база с длинным капотом, позволяющая разместить за передними колёсами весьма немаленькие лючки для подзарядки, относительно простой дизайн боковин, «скрытые» передние стойки, как у родственных моделей Range Rover. У последних, судя по всему, будут позаимствованы выдвижные дверные ручки. Боковое остекление очень узкое, а дверные окна сделаны безрамочными. Пока наиболее скрытой является задняя часть, здесь лишь частично проглядываются элементы задней светотехники: можно ожидать появление горизонтальных светодиодных полосок во всю ширину кормы. Мы изобразили вариант как с обычным задним стеклом, так и с глухой заглушкой подобно концепту (на прототипах этот элемент пока под толстым слоем маскировки).

Новый флагманский седан, как и другие будущие новинки Jaguar, будет полностью электрическим т сделанным на разработанной с нуля модульной платформе JEA (Jaguar Electrified Architecture). Другие технические особенности пока не раскрыты, известно лишь, что ориентировочный запас хода может составить порядка 770 км по циклу WLTP, а быстрая зарядка позволит за 15 минут увеличить километраж на 320 км. Мощность силовой установки при этом ожидается в районе 1000 л.с.

Премьера новинки ожидается в следующем году, а её цена будет существенно выше, чем у других моделей Jaguar.

Между тем, в конце прошлого года дебютировал рестомод TWR Supercat, сделанный на базе купе Jaguar XJS.