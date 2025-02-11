Что делать, если в автосервисе сломали машину

Директор по сервису компании "Рольф" Юлия Трушкова рассказала "Российской газете", что делать, если в автомастерской сломали или повредили машину и утверждают, что так и было изначально.

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По ее словам, столкнуться с недобросовестным сервисом - неприятная ситуация, но защитить свои права реально. Вот пошаговый план действий:

1. Сохраняйте спокойствие: - Не вступайте в конфликт. Эмоции помешают трезво оценить ситуацию. - Зафиксируйте повреждения или поломки на месте. Если их заметили после посещения СТО, вернитесь в мастерскую сразу. 2. Собирайте доказательства: - Фото/видео до и после: если у вас есть снимки машины до ремонта - используйте их. Сделайте новые фото повреждений, включая номера агрегатов, детали, общий вид. - Документы: сохраните договор, акт приема-передачи, квитанции, чеки. В них могут быть указаны изначальные условия. - Свидетели: если при сдаче авто присутствовали другие люди, запишите их контакты. 3. Проведите независимую экспертизу: - Обратитесь в аккредитованную организацию для оценки состояния авто. Эксперт определит причину и время повреждений. - Если экспертиза подтвердит вину мастерской, ее результаты станут главным аргументом в вашу пользу. 4. Направьте официальную претензию: - Составьте письменную претензию с требованием устранить повреждения, вернуть деньги или компенсировать ущерб. Укажите: - Дату обращения в сервис. - Перечень работ по договору. - Описание выявленных проблем. - Результаты экспертизы (если есть). - Вручите претензию под подпись или отправьте заказным письмом с уведомлением. - Срок ответа по закону - 10 дней. 5. Обратитесь в контролирующие органы. Если мастерская игнорирует претензию: - Роспотребнадзор: подайте жалобу через сайт или лично. Организация проведет проверку. - Суд: подайте иск о возмещении ущерба, включая стоимость ремонта, экспертизы, моральный вред. - Общественные организации: например, в сообщества автовладельцев или "Общество защиты прав потребителей". 6. Используйте страховку (если применимо): - Если у вас есть каско, сообщите страховой компании о ситуации. Некоторые полисы покрывают ущерб, причиненный третьими лицами. 7. Предупредите других: - Оставьте честный отзыв на сайте мастерской, в соцсетях или автофорумах. Это поможет другим автовладельцам избежать проблем. Как предотвратить такие ситуации: - Выбирайте проверенные СТО с рейтингами и отзывами. - Перед ремонтом подписывайте акт с описанием состояния авто. - По возможности присутствуйте при диагностике.