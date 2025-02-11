В России создали ИИ для распознавания VIN-номеров авто

В России создали ИИ для распознавания VIN-номеров автомобилей
Компания Smart Engines разработала новую систему на основе искусственного интеллекта для мгновенного распознавания VIN-номеров транспортных средств.
При помощи новой разработки номер кузова авто считывается всего за 0,2 секунды. Информация распознается вне зависимости от качества фотографии и помогает избежать ручного ввода символов.
Идентификационный номер транспортного средства представляет из себя семнадцатизначный код, в котором зашифрована информация о производителе, характеристиках и годе выпуска автомобиля. С его помощью можно подобрать запчасти, проверить автомобиль на ограничения, залог, угон, участие в ДТП и узнать количество собственников.
Сканер для считывания VIN, разработанный специалистами, состоит из трех главных подсистем - детекции строк, распознавания строк, а также постпроцессинга и верификации найденных данных. ИИ выделяет все строки в кадре, поочередно распознает их и затем анализирует полученные данные на предмет их соответствия идентификационному номеру.
Среди преимуществ отечественной разработки - работа с изображениями любого качества, устойчивость к помехам и перепадам освещения, избытку и недостатку света, углу и ракурсу съемки.
"Сегодня на волне цифровой трансформации мы наблюдаем острую потребность рынка в оцифровке самых разных бизнес-процессов. Это касается и авторынка. Создание универсального инструмента для комплексной идентификации и учета транспортных средств представляется значимым шагом в этом направлении", - рассказал "Российской газете" доктор технических наук, генеральный директор Smart Engines Владимир Арлазаров. "Представленная нами технология на базе нейросетевой архитектуры "Да Винчи" позволяет полностью автоматизировать ввод данных для упрощения и ускорения всех этих операций. Искусственный интеллект мгновенно считывает VIN и номера любых автомобилей даже в самых сложных условиях. Разработанные нашими учеными алгоритмы адаптированы для работы на мобильных устройствах. Это дает возможность использовать приложение в "полевых" условиях: на парковках, в сервисных центрах, на площадках для купли-продажи авто. Все данные автоматически интегрируются в цифровые системы учета, что критически важно для повышения безопасности и прозрачности процессов", - добавил Арлазаров.
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