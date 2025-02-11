В России создали ИИ для распознавания VIN-номеров авто

Компания Smart Engines разработала новую систему на основе искусственного интеллекта для мгновенного распознавания VIN-номеров транспортных средств.

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При помощи новой разработки номер кузова авто считывается всего за 0,2 секунды. Информация распознается вне зависимости от качества фотографии и помогает избежать ручного ввода символов.

Идентификационный номер транспортного средства представляет из себя семнадцатизначный код, в котором зашифрована информация о производителе, характеристиках и годе выпуска автомобиля. С его помощью можно подобрать запчасти, проверить автомобиль на ограничения, залог, угон, участие в ДТП и узнать количество собственников.

Сканер для считывания VIN, разработанный специалистами, состоит из трех главных подсистем - детекции строк, распознавания строк, а также постпроцессинга и верификации найденных данных. ИИ выделяет все строки в кадре, поочередно распознает их и затем анализирует полученные данные на предмет их соответствия идентификационному номеру.

Среди преимуществ отечественной разработки - работа с изображениями любого качества, устойчивость к помехам и перепадам освещения, избытку и недостатку света, углу и ракурсу съемки.

" С е г о д н я н а в о л н е ц и ф р о в о й т р а н с ф о р м а ц и и м ы н а б л ю д а е м о с т р у ю п о т р е б н о с т ь р ы н к а в о ц и ф р о в к е с а м ы х р а з н ы х б и з н е с - п р о ц е с с о в . Э т о к а с а е т с я и а в т о р ы н к а . С о з д а н и е у н и в е р с а л ь н о г о и н с т р у м е н т а д л я к о м п л е к с н о й и д е н т и ф и к а ц и и и у ч е т а т р а н с п о р т н ы х с р е д с т в п р е д с т а в л я е т с я з н а ч и м ы м ш а г о м в э т о м н а п р а в л е н и и " , - р а с с к а з а л " Р о с с и й с к о й г а з е т е " д о к т о р т е х н и ч е с к и х н а у к , г е н е р а л ь н ы й д и р е к т о р S m a r t E n g i n e s В л а д и м и р А р л а з а р о в . " П р е д с т а в л е н н а я н а м и т е х н о л о г и я н а б а з е н е й р о с е т е в о й а р х и т е к т у р ы " Д а В и н ч и " п о з в о л я е т п о л н о с т ь ю а в т о м а т и з и р о в а т ь в в о д д а н н ы х д л я у п р о щ е н и я и у с к о р е н и я в с е х э т и х о п е р а ц и й . И с к у с с т в е н н ы й и н т е л л е к т м г н о в е н н о с ч и т ы в а е т V I N и н о м е р а л ю б ы х а в т о м о б и л е й д а ж е в с а м ы х с л о ж н ы х у с л о в и я х . Разработанные нашими учеными алгоритмы адаптированы для работы на мобильных устройствах. Это дает возможность использовать приложение в "полевых" условиях: на парковках, в сервисных центрах, на площадках для купли-продажи авто. Все данные автоматически интегрируются в цифровые системы учета, что критически важно для повышения безопасности и прозрачности процессов", - добавил Арлазаров.

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