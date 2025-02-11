Volkswagen Tiguan, Passat и Tayron обновили мотор

Компания Volkswagen обновила гамму силовых агрегатов для популярных моделей Tiguan, Passat и нового Tayron, добавив в неё топовые турбированные бензиновые двигатели TSI.

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В европейскую линейку вошли моторы 2.0 TSI мощностью 204 л.с. и 265 л.с. Топовая модификация - адаптированный двигатель от Golf GTI, у которого крутящий момент увеличен с 370 до 400 Нм, который достигается уже при 1650 об/мин.

Passat предлагается только с 265-сильной версией мотора, для Tiguan и Tayron доступны оба варианта. Все модели в стандартной комплектации с 2.0 TSI комплектуются системой полного привода 4Motion.

Благодаря новым силовым агрегатам предельная масса буксируемых прицепов у Пассат и Тигуан выросла до 2200 кг, у Тайрон - до 2500 кг.

Среди технологических преимуществ новых систем в компании отметили: интеллектуальное распределение момента между осями, экономичный режим с задействованным передним приводом, автоматическое включение полного привода при необходимости или по команде водителя, специальный режим буксировки прицепа с оптимальным распределением момента.

Продажи новых полноприводных моделей уже начались в некоторых европейских странах, дополняя существующую линейку мощных дизельных двигателей TDI мощностью 193 л.с.

Цены известны: Tiguan 2.0 TSI 4Motion мощностью 204 л.с. оценили в 48 175 евро, версия с 365-сильным двигателем обойдётся в 57 995 евро, Tayron - в 50 770 и 59 755 евро, Passat - 62 990 евро.