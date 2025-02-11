Кроссовер Deepal S09 попробует переманить покупателей у L9

Состоялась презентация нового флагманского кроссовера марки Deepal. В продаже модель ждут до конца первого квартала. Большой паркетник будет доступен в виде гибрида.

Дизайн экстерьера трехрядного кроссовера Deepal S09 рассекретили еще в конце прошлого года. Интерьер сама марка показала в январе 2025-го. А в минувшие выходные компания Changan, которая и владеет брендом Deepal (он же Shenlan или Deep Blue) провела в Китае масштабное мероприятие, посвященное своим новинкам. Там-то и состоялась полноценная презентация S09. Фотографии «живой» машины опубликовало местное издание Autohome.

Внешность кроссовера оформлена в модном ныне среди китайских автопроизводителей стиле. Deepal S09 достались гладкий «нос», двухъярусная головная оптика, выдвижные ручки дверей и сделанные в виде единой плашки задние фонари. Кроме того, для модели предусмотрен лидар.

Длина S09 равна 5205 мм, ширина – 1996 мм, высота – 1800 мм, колесная база – 3105 мм. То есть новинка Deepal является прямым конкурентом Li L9. Габариты последнего: 5218/1998/1800 мм, расстояние между осями – те же 3105 мм. Deepal S09 положены 20- или 21-дюймовые колеса.

Кроссовер имеет шестиместный салон. Привычной приборки тут нет – ее роль выполняет проекционный дисплей. Deepal S09 также получил сдвоенные экраны мультимедиа, для задних пассажиров предусмотрен собственный гигантский планшет – он крепится к потолку. Еще одна фишка – «тумба», которую можно передвигать между креслами первого и второго рядов. В верхней ее части расположены площадка для беспроводной зарядки и подстаканники, а внутри спрятаны небольшой бокс для мелочевки и 10-литровый отсек с функциями подогрева и охлаждения. Кроме того, с торца этой «тумбы» есть отдельный сенсорный пульт для управления основными настройками. В спинку переднего пассажирского сиденья встроен откидной столик. Сами кресла имеют подогрев, вентиляцию и массажер.

Deepal S09 представляет собой последовательный гибрид. В состав установки входит бензиновый турбомотор 1.5 (150 л.с.), который работает исключительно в режиме генератора. У «простых» версий на задней оси установлен 314-сильный электромотор. Богатые исполнения получили полный привод – у таких машин спереди есть дополнительный электродвигатель. Суммарная отдача полноприводного S09 – 492 л.с. Вне зависимости от версии кроссовер комплектуется батареей емкостью 40,18 кВт*ч. По предварительным данным, только на электротяге заднеприводный S09 проедет 180 км (судя по всему, этот показатель рассчитан по китайскому циклу), полноприводный – 170 км.

В продажу Deepal S09 должен поступить до конца первого квартала. Цены официально пока не объявлены. Китайские профильные медиа полагают, что кроссовер будет стоить примерно от 350 000 юаней (около 4,6 млн по текущему курсу). Для сравнения, Li L9 обойдется минимум в 409 800 юаней (5,4 млн рублей), однако эта модель по умолчанию полноприводная.