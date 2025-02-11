Инженер АвтоВАЗа рассказал, нужно ли прогревать мотор
Вопросы, волнующие не только начинающих автолюбителей, но и бывалых, осветил глава управления проектирования силовых агрегатов АвтоВАЗа Григорий Лычев в интервью Telegram-каналу "Поладим с Lada". Специалист рассказал об интервале замены масла и том, нужно ли прогревать двигатель перед началом поездки.
Согласно инструкции к автомобилям Lada, замену моторного масла рекомендуют проводить раз в 15 тысяч км. По словам Лычёва, 15 тысяч км - средняя величина, определённая на основании процентного соотношения эксплуатации авто в городе, трассе и других режимов:
"С нашей точки зрения, менять масло каждые 15 тысяч километров - это разумный компромисс между технической и финансовой стороны вопроса", - сказал специалист.
По поводу прогрева двигателя перед началом движения Лычёв заявил, что между экологией и техникой нужен компромисс, и он отражён в инструкции к автомобилям Lada: если холодная погода, то прогрев необходим, хотя бы в течение нескольких минут.
Ранее "РГ" рассказала, какой ресурс АвтоВАЗ закладывает в двигатели для моделей Lada.