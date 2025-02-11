Инженер АвтоВАЗа рассказал, нужно ли прогревать мотор

Вопросы, волнующие не только начинающих автолюбителей, но и бывалых, осветил глава управления проектирования силовых агрегатов АвтоВАЗа Григорий Лычев в интервью Telegram-каналу "Поладим с Lada". Специалист рассказал об интервале замены масла и том, нужно ли прогревать двигатель перед началом поездки.

Согласно инструкции к автомобилям Lada, замену моторного масла рекомендуют проводить раз в 15 тысяч км. По словам Лычёва, 15 тысяч км - средняя величина, определённая на основании процентного соотношения эксплуатации авто в городе, трассе и других режимов:

" С н а ш е й т о ч к и з р е н и я , м е н я т ь м а с л о к а ж д ы е 1 5 т ы с я ч к и л о м е т р о в - э т о р а з у м н ы й к о м п р о м и с с м е ж д у т е х н и ч е с к о й и ф и н а н с о в о й с т о р о н ы в о п р о с а " , - с к а з а л с п е ц и а л и с т .

По поводу прогрева двигателя перед началом движения Лычёв заявил, что между экологией и техникой нужен компромисс, и он отражён в инструкции к автомобилям Lada: если холодная погода, то прогрев необходим, хотя бы в течение нескольких минут.

Ранее "РГ" рассказала, какой ресурс АвтоВАЗ закладывает в двигатели для моделей Lada.