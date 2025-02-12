Названы лучшие иномарки по сочетанию цены и качества

Автомобильный портал iSeeCars перечислил лучшие иномарки по сочетанию цены и качества.

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На первом месте в рейтинге японский седан Honda Civic, прогнозируемый жизненны цикл которого составляет 13 лет 7 месяцев. Второе место в списке заняла Toyota Corolla — ожидаемый срок службы — 11,5 года. За ним следует хетчбэк Mazda 3 который, как прогнозируют эксперты, прослужит своему владельцу порядка 14 лет.

В список также вошли Honda Accord (прогнозируемый срок службы 13 лет 1 месяц), Subaru Impreza (11 лет 2 месяца), Mitsubishi Outlander Sport (11 лет 8 месяцев), Honda CR-V (15 лет), Toyota RAV4 (14,5 года), Kia Soul (9 лет 9 месяцев) и Mazda 3 седан (10,5 года).

До этого портал Hotcars опубликовал рейтинг самых надежных автомобилей марки Toyota за последнее десятилетие.

Так, первое место в рейтинге заняла Toyota Camry 2014 года выпуска. Эксперты пояснили, что этой модели не коснулись отзывные кампании и массовые жалобы владельцев. На второй строчке оказался кроссовер Toyota Venza того же года выпуска, который некоторое время официально продавался в РФ. Тройку лидеров замкнул субкомпактный кроссовер C-HR 2020 года.

Ранее были названы самые долговечные автомобили.