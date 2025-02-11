Эксперт отреагировал на запрет аренды электросамокатов для несовершеннолетних в Москве

Автоюрист Дмитрий Славнов в разговоре с Рамблером высказался о новых правилах аренды электросамокатов в Москве, которые начнут действовать в следующем сезоне.

С 2025 года арендовать электросамокаты и велосипеды в столице можно будет только после верификации через Mos ID. Это призвано, в частности, не допустить возможность аренды электротранспорта детьми и подростками, сообщили 10 февраля в соцсетях городского Департамента транспорта. Чтобы пройти верификацию, понадобится полная учетная запись на портале mos.ru.

Тут все делается как-то однобоко, только со стороны «кнута». Но на проблему следует посмотреть шире. Средства индивидуальной мобильности – это будущее, которое уже наступило. Райдеры нового поколения к ним уже привыкли, и они никуда не денутся. Так что под СИМ следует адаптировать общество, а также законодательство. Надо приспосабливаться к будущему, а не просто все запрещать и вводить штрафы. Дмитрий Славнов Автомобильный эксперт, автоюрист

Специалист выразил мнение, что после введения запрета дети и подростки начнут искать обходные пути для аренды самокатов.

« П о л а г а ю , с о д н о г о а к к а у н т а н а m o s . r u м о ж н о б у д е т а р е н д о в а т ь с р а з у д в а э л е к т р о с а м о к а т а . И э т и м м о г у т н а ч а т ь п о л ь з о в а т ь с я – с а м о к а т ы б у д у т б р а т ь д л я с е б я и д л я н е с о в е р ш е н н о л е т н е г о д р у г а » , - с к а з а л с п е ц и а л и с т .

Несовершеннолетние россияне с 14 лет ложны иметь возможность получать специальные водительские права категории «СИМ» для управления электросамокатами, считает юрист.

« С п е р в а т а к и е р а й д е р ы д о л ж н ы п р о й т и с о о т в е т с т в у ю щ е е о б у ч е н и е , к п р и м е р у , з а с ч е т р о д и т е л е й , а з а т е м п о л у ч и т ь к а т е г о р и ю « С И М » . П у с к а й и м у ж е с 1 4 л е т п р и в и в а ю т к у л ь т у р у в о ж д е н и я . М а л е н ь к и е р а й д е р ы д о л ж н ы п р и в ы к а т ь н е с т и о т в е т с т в е н н о с т ь з а с в о и д е й с т в и я н а д о р о г е . О н и д о л ж н ы п о н и м а т ь , ч т о е с л и с о б ь ю т и л и з а ц е п я т к о г о - т о , е с л и с к р о ю т с я с м е с т а Д Т П , т о л и ш а т с я э т о й к а т е г о р и и » , - з а я в и л о н .

В кабмине ведется работа над документом, который должен определять порядок государственной регистрации средств индивидуальной мобильности, включая электросамокаты. Об этом ранее сообщил первый зампред комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Артем Шейкин.