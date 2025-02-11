Эксперт отреагировал на запрет аренды электросамокатов для несовершеннолетних в Москве
Автоюрист Дмитрий Славнов в разговоре с Рамблером высказался о новых правилах аренды электросамокатов в Москве, которые начнут действовать в следующем сезоне.
С 2025 года арендовать электросамокаты и велосипеды в столице можно будет только после верификации через Mos ID. Это призвано, в частности, не допустить возможность аренды электротранспорта детьми и подростками, сообщили 10 февраля в соцсетях городского Департамента транспорта. Чтобы пройти верификацию, понадобится полная учетная запись на портале mos.ru.
Тут все делается как-то однобоко, только со стороны «кнута». Но на проблему следует посмотреть шире. Средства индивидуальной мобильности – это будущее, которое уже наступило. Райдеры нового поколения к ним уже привыкли, и они никуда не денутся. Так что под СИМ следует адаптировать общество, а также законодательство. Надо приспосабливаться к будущему, а не просто все запрещать и вводить штрафы.Дмитрий Славнов Автомобильный эксперт, автоюрист
Специалист выразил мнение, что после введения запрета дети и подростки начнут искать обходные пути для аренды самокатов.
«Полагаю, с одного аккаунта на mos.ru можно будет арендовать сразу два электросамоката. И этим могут начать пользоваться – самокаты будут брать для себя и для несовершеннолетнего друга», - сказал специалист.
Несовершеннолетние россияне с 14 лет ложны иметь возможность получать специальные водительские права категории «СИМ» для управления электросамокатами, считает юрист.
«Сперва такие райдеры должны пройти соответствующее обучение, к примеру, за счет родителей, а затем получить категорию «СИМ». Пускай им уже с 14 лет прививают культуру вождения. Маленькие райдеры должны привыкать нести ответственность за свои действия на дороге. Они должны понимать, что если собьют или зацепят кого-то, если скроются с места ДТП, то лишатся этой категории», - заявил он.
В кабмине ведется работа над документом, который должен определять порядок государственной регистрации средств индивидуальной мобильности, включая электросамокаты. Об этом ранее сообщил первый зампред комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Артем Шейкин.