Стоит ли покупать машину с пробегом через маркетплейс

Автоэксперт Попов перечислил минусы покупки подержанных авто через маркетплейс

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Покупка б/у машины на маркетплейсе может обернуться большими финансовыми потерями, считает автоэксперт Дмитрий Попов.

По его словам, разумные люди показывают понравившийся экземпляр специалисту, который сделает заключение о состоянии кузова, двигателя и ходовой части. Машину нужно сначала оценить вживую, а потом уже думать о покупке, что с маркетплейсами вряд ли возможно, пояснил Попов.

« Л и ч н о я п р е д п о ч и т а ю н е п о к у п а т ь к о т а в м е ш к е и д а ж е н е х о ч у д у м а т ь о з а к а з е а в т о м о б и л я н а м а р к е т п л е й с е » , – п о д е л и л с я о н .

Попов предполагает, что, если заказанную машину доставят и она не понравится, услуга возврата может стоить довольно дорого. Ранее «За рулем» сообщал, что новый семейный кроссовер Chery скоро появится в России.