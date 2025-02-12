Как не купить «убитую» машину на вторичке

Водителям рассказали, по каким признакам выявить проблемную машину на вторичке

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Покупка автомобиля на вторичном рынке всегда грозит рисками, зачастую при идеальном, казалось бы, внешнем виде, ее история может таить неприятные сюрпризы. Эксперты издания Pravda.Ru рассказали, как избежать неприятностей, и на какие признаки обращать внимание при осмотре автомобиля с пробегом перед покупкой.

« П е р в ы й ш а г п е р е д о с м о т р о м а в т о м о б и л я – з а п р о с и т ь у п р о д а в ц а V I N - н о м е р . Э т о т к о д п о з в о л и т у з н а т ь , с к о л ь к о б ы л о в л а д е л ь ц е в , п о п а д а л л и а в т о м о б и л ь в а в а р и и и н е з н а ч и т с я л и о н в р о з ы с к е . П р о в е р к у м о ж н о п р о в е с т и ч е р е з о т к р ы т ы е б а з ы д а н н ы х , н о з а н е к о т о р ы е с е р в и с ы м о ж е т п о т р е б о в а т ь с я з а п л а т и т ь » , – р е к о м е н д у ю т э к с п е р т ы .

Если VIN-номер визуально кажется подлинным, все равно его нужно сверить на маркировочных табличках. Они расположены под лобовым стеклом и на передних стойках дверей. Важно, чтобы все цифры совпадали с указанными в документах на машину.

« О с н о в н о й V I N - к о д о б ы ч н о р а з м е щ е н п о д п е р е д н и м п р а в ы м с и д е н ь е м . И м е н н о э т о м е с т о с т о и т о с м о т р е т ь о с о б е н н о т щ а т е л ь н о – м о ш е н н и к и ч а с т о м е н я ю т е г о , ч т о б ы с к р ы т ь р е а л ь н о е п р о ш л о е м а ш и н ы » , – о б ъ я с н я ю т э к с п е р т ы .

Желательно осмотреть автомобиль на подъемнике, в этом случае можно выявить следы серьезного ремонта. Должно насторожить наличие сварного шва у пассажирского сиденья рядом с креслом водителя. Если он есть, с большой долей вероятности VIN заменили вместе с частью кузова, предупреждают эксперты.

Реальный пробег и историю автомобиля могут выдать косвенные признаки. Например, дата производства ремней безопасности и фар может отличаться от заявленного года выпуска машины. Если оплетка руля и накладки на педалях новые, значит, их заменили из-за сильного износа, вывод – у машины может быть большой пробег.

Чехлами на сиденьях зачастую хотят скрыть повреждения обивки или другие дефекты. Состояние потолка (грязь, царапины) особенно если он светлого цвета, могут свидетельствовать о том, что машину использовали в такси, каршеринге или сдавали в аренду. Повреждения на заднем пороге с левой стороны тоже укажет на эксплуатацию в такси.

Тщательный осмотре всех этих деталей даст ясную картину о состоянии авто и честности продавца. Эти советы помогут не нарваться на машину с темным прошлым.