В России вырос спрос на пикапы с пробегом

Стали известны самые популярные подержанные пикапы в России. Самым востребованным брендом в сегменте стала японская Toyota, на долю которой пришлось более четверти (26%) продаж от общего объёма реализации. Пикапов этой марки за год было куплено 9 тысяч единиц. Почти пятая часть (19%) продаж принадлежит японской Mitsubishi — 6 500 единиц.

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В тройку лидеров вошёл и российских УАЗ, чьи пикапы с пробегом были приобретены 4 500 раз. Замыкают топ-5 Volkswagen (2 300 единиц) и Great Wall (2 200).

В модельном рейтинге наибольшей популярностью пользовался Toyota Hilux, который по итогам 2023 года также стал лидером года. В прошлом году его приобрели 7 900 раз.

На втором месте оказался Mitsubishi L200, чей показатель составил 6 500 единиц, на третьем — УАЗ «Пикап» (4 500). Замыкают пятёрку Volkswagen Amarok (2 300) и SsangYong Action Sports (1 600).

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