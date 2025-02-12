Названы самые популярные иномарки в кузове купе в РФ

Немецкие машины с пробегом в кузове купе остаются в России самыми востребованными. Директор по закупкам департамента автомобилей с пробегом компании «Рольф» Игорь Головань перечислил десять самых популярных купе с пробегом у россиян. Лидером рейтинга подержанных автомобилей в кузове купе стал рестайлинговый Audi A5 2011–2016 годов выпуска.

© Quto.ru

За ним следует BMW 4 series, выпускавшийся с 2013 по 2017год. На третьем месте также Audi A5, сменивший поколение — 2016–2020 годов выпуска, сообщает «Газета.Ru».

С четвёртого по шестое место занимают сразу три поколения купе Mercedes-Benz C-Class, выпуск которых пришёлся на период с 2011 по 2023 год.

На седьмом месте Dodge Challenger, чьё производство пришлось на 2014–2023 годы, Audi A5, выпускавшийся с 2007 по 2011 год, Ford Mustang 2017–2023 года выпуска. Замыкает топ-10 купе также BMW 4 series, которое расположилось на второй позиции, но следующего поколения — 2017–2021 годов выпуска.

Ранее эксперты прокомментировали метеозависимость китайских машин. Рекордно высокое атмосферное давление в эти выходные стало причиной жалоб владельцев китайских Haval Jolion, Changan и JAC на некорректную работу датчика давления турбины, что привело к загоранию индикатора «Check Engine». Но автоэксперты Андрей Ломанов и Ян Хайцеэр заявили, что проблема не в атмосферном давлении, и тем более его влиянии на работу машин.