В РФ появятся два дизель-электрических пикапа

Foton привезет в Россию полноразмерные пикапы Foton Tunland V7 и V9Компания «МБ РУС», официальный дистрибьютор Foton в России, представила на форуме Fleet World 2025 новые модели полноразмерных пикапов Foton Tunland V7 и V9.

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Пикапы получат одну и ту же дизель-электрическую силовую установку, но будут отличаться внешне и конструкцией подвески. Модель V7 оснащена задней рессорной подвеской для стабильности при полной загрузке, а V9 – пружинной подвеской для более комфортного управления. Обе модели получили переднюю независимую подвеску на двойных поперечных рычагах со стабилизатором.

Оба пикапа будут поставлять с 2-литровым турбодизельным мотором экологического класса Евро-5, мощностью 162 л. с, агрегатированным 8-ступенчатой АКП. Входящая в состав силового агрегата гибридная установка с рабочим напряжением 48В дополнительно обеспечивает 60 Н.м крутящего момента (при пиковых нагрузках – свыше 80 Н.м) и способствует топливной экономичности в различных условиях движения, при ускорении и на подъемах.

Гибридная система обеспечивает экономию топлива на 5-8%, а общий расход снижается до 8 л/100 км. Общий запас хода автомобилей достигает 900 км. Пикапы получили максимальные пять звезд по уровню безопасности в ходе испытаний и краш-тестов по методике C-NCAP благодаря высокопрочной каркасной конструкции и наличию шести подушек безопасности. Начало продаж новинок ожидается весной этого года. Цены на них пока не раскрыли.

В России растет интерес к грузовикам Forland, которые представляет «дочка» компании «МБ РУС». Forland 12 оборудован дизельным турбированным двигателем мощностью 209 л. с. и 8-диапазонным автоматом.