В России рекордно выросло число автокредитов. В 2024 году число заемщиков с хотя бы одним незакрытым кредитом на покупку машины достигло 2,32 миллиона. В 2021—2022 годах оно колебалось на уровне 1,3−1,4 миллиона, а в 2023-м резко пошло в рост. Займы делало привлекательнее субсидирование ставок производителями. В результате кредиты оформляли даже на машины стоимостью более 10 миллионов рублей.

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Порядка 70 процентов автокредитов оформляют мужчины в возрасет 40−45 лет. Средний размер автокредита в 2024 году упал с 1,5 до 1,3 миллиона рублей, подсчитали в Объединенном кредитном бюро (ОКБ).

Срок займа длинный — в среднем 71 месяц. И погашать его досрочно россияне не стремятся, особенно если он был оформлен до повышения ключевой ставки или по выгодным программам китайских производителей. В первом полугодии 2024-го бренды поддерживали кредитные продажи программами со ставкой 0,1 или даже 0,01 процента.

Во втором полугодии оформлять автокредиты надолго стало сложнее, но условия долго оставались относительно доступными. Ставка составляла порядка 10 процентов, что подстегивало спрос на займы. Кроме того, низкая база продаж в 2020 и 2022 годах до сих пор влияет на рынок.

Чаще всего в кредит в 2024 году брали Lada Granta, но интересны заемщикам и очень дорогие машины — например BMW стоимостью более 20 миллионов. Средняя цена автомобиля — 2,5 миллиона рублей.

Машину стали рассматривать как способ сохранить сбережения, так как более надежный вариант — недвижимость — для многих недоступен. Растет спрос и на машино-места, к которым присматриваются вместо квартир. Вместе со спросом увеличивается цена: в Москве паркинг стоит в среднем 3,65 миллиона рублей.