Почему может возникать вибрация руля при торможении

Эксперт Ревин объяснил, из-за чего могут возникать вибрации руля при торможении

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При торможении водитель может ощущать биение на двух органах управления – на педали тормоза и на рулевом колесе. Возникшую проблему надо сразу разграничить.

Биение педали тормоза при отсутствии колебаний руля говорит о проблемах с задними тормозными механизмами. А если одновременно с рулем трясется и педаль тормоза, то дефект возможен в передней подвеске, рулевом управлении или передних тормозных механизмах.

Тормозные механизмы

Чтобы при торможении вибрация передавалась на руль, тормозное усилие на одном или обоих передних колесах должно быть разным на протяжении одного оборота колеса.

Это может наблюдаться при нарушении геометрии тормозного диска – он будет иметь разную толщину. Такое происходит при перегреве диска и последующем быстром охлаждении (например, при проезде по луже). Иногда вентилируемый диск от этого даже может разделиться на две части по прорезям для вентиляции.

Неравномерность тормозных сил случается, если автомобиль долго стоял с сырыми тормозными колодками. Такое бывает, если перед самой парковкой машина заехала в глубокую лужу. Тогда поверхность диска против колодки сильно корродирует и дает при последующей поездке вибрацию на руле.

Рывки на руле может давать и плохая работа тормозного суппорта: поршень подклинивает, и тормоз работает толчками. Так же проявляют себя и подклинивающие направляющие пальцы суппорта.

Еще вибрация может встречаться после замены тормозных дисков, если на ступицах не очистили от грязи посадочную поверхность под них. Диск становится не параллелен ступице и бьет.

Передняя подвеска и рулевое управление

Сильный люфт в шаровых опорах и стойках, а также в наконечниках рулевых тяг может приводить к тому, что колесо катится по дороге с проскальзыванием из-за нарушения угла схождения. При торможении возможны резкие срывы шины с траектории, что будет вызывать рывки на руле. Тот же эффект дают разбитые сайлентблоки рычагов.

В некоторых случаях биение возникает из-за сильно изношенного, а потому люфтящего ступичного подшипника.

Очень опасный дефект – ослабление крепления колеса – тоже может проявляться биением в руль, но тут диагностический признак – стук в колесе, хорошо слышимый в салоне.

Что делать

Во всех случаях такого поведения автомобиля нужно продиагностировать самостоятельно или на автосервисе тормозную систему, переднюю подвеску и рулевое управление.

Не обращать внимание на такой дефект и продолжать ездить – плохая стратегия с опасными последствиями.