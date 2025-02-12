Какие двигатели Lada гнут клапана

В автомобилях Lada проблема загиба клапанов чаще всего возникает при обрыве ремня ГРМ (газораспределительного механизма). Это связано с конструктивными особенностями двигателей, в которых отсутствуют так называемые "защитные" поршни с выемками, предотвращающими контакт клапанов с поршнями в случае несинхронной работы механизма.

Наиболее подвержены этой проблеме 8-клапанные моторы серии ВАЗ-2111 и 16-клапанные двигатели серии ВАЗ-2112. В этих двигателях при обрыве ремня ГРМ клапана остаются в открытом положении, а поршни продолжают движение, что приводит к их столкновению. В результате клапана деформируются или "загибаются", что требует дорогостоящего ремонта.

Среди моделей Lada, оснащенных такими двигателями, можно выделить Lada 2110, выпускавшуюся с 1996 по 2007 год. На эту модель устанавливались 8-клапанный ВАЗ-2111 (1,5 л) и 16-клапанный ВАЗ-2112 (1,5 л). Особенно подвержен загибу клапанов двигатель ВАЗ-2112, так как в его конструкции отсутствуют выемки в поршнях, которые могли бы предотвратить контакт с клапанами. Универсал Lada 2111, выпускавшийся с 1998 по 2009 год, также оснащался двигателем ВАЗ-2111. Хотя этот мотор менее подвержен загибу клапанов по сравнению с 16-клапанным ВАЗ-2112, риск все равно существует при обрыве ремня ГРМ. Хэтчбек Lada 2112, производившийся с 1999 по 2008 год, использовал тот же двигатель ВАЗ-2112, что и Lada 2110, поэтому проблема загиба клапанов для него также актуальна.

Более современная модель Lada Priora, выпускавшаяся с 2007 по 2018 год, оснащалась 8-клапанным ВАЗ-21114 (1,6 л) и 16-клапанным ВАЗ-21126 (1,6 л). В ранних версиях Priora использовались двигатели, склонные к загибу клапанов, но в модификации ВАЗ-21126 были внесены изменения в конструкцию поршней, что снизило риск повреждения клапанов при обрыве ремня ГРМ. Lada Kalina, производившаяся с 2004 по 2018 год, также имела в своей линейке двигатели, подверженные этой проблеме. Ранние версии Kalina оснащались 8-клапанным ВАЗ-11183 (1,6 л) и 16-клапанным ВАЗ-21126 (1,6 л). В более поздних моделях, особенно с двигателем ВАЗ-21126, риск загиба клапанов был снижен благодаря модернизации конструкции.

Lada Granta, выпускаемая с 2011 года, оснащается 8-клапанным ВАЗ-11186 (1,6 л) и 16-клапанным ВАЗ-21126 (1,6 л). В этой модели используются более современные двигатели, которые менее подвержены загибу клапанов, но при обрыве ремня ГРМ риск повреждения клапанов все равно сохраняется, особенно в ранних версиях. Lada Vesta, производящаяся с 2015 года, комплектуется 16-клапанным ВАЗ-21129 (1,6 л) и двигателями Renault-Nissan (1,6 л и 1,8 л). В Vesta используются более надежные двигатели, включая модернизированный ВАЗ-21129, который менее подвержен загибу клапанов. Однако при обрыве ремня ГРМ риск повреждения клапанов все равно существует.

Для всех перечисленных моделей Lada с двигателями, склонными к загибу клапанов, важно соблюдать несколько правил. Во-первых, своевременно менять ремень ГРМ, обычно каждые 60–90 тыс. км пробега. Во-вторых, использовать качественные комплектующие, такие как ремни, ролики и натяжители. В-третьих, регулярно проверять состояние ремня ГРМ на наличие трещин, потертостей и других повреждений. И наконец, избегать резких нагрузок на двигатель, особенно при холодном пуске.

Таким образом, проблема загиба клапанов характерна для многих моделей Lada, особенно выпущенных до 2010-х годов. Однако при правильном уходе и своевременном обслуживании риск возникновения этой проблемы можно значительно снизить. Современные двигатели Lada, такие как ВАЗ-21126 и ВАЗ-21129, имеют улучшенную конструкцию, которая снижает вероятность загиба клапанов, но даже в этих моторах обрыв ремня ГРМ может привести к серьезным последствиям. Поэтому важно уделять внимание состоянию ремня ГРМ и своевременно его заменять.

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