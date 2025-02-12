Названы основные нарушения, которые допускают велокурьеры

Госавтоинспекция САО столицы проверила велокурьеров на соблюдение ПДД

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Госавтоинспекция Северного административного округа Москвы провела проверку велокурьеров на соблюдение правил дорожного движения.

В полицию поступали жалобы от местных жителей, которые сообщали, что велодоставщики бросают свои велосипеды в общественных местах – на тротуарах, возле автобусных остановок, у подъездов домов, что создает препятствия для пешеходов.

« М ы о п е р а т и в н о р е а г и р у е м н а т а к у ю и н ф о р м а ц и ю : с о с т а в л я е т с я а д м и н и с т р а т и в н ы й п р о т о к о л п о с т а т ь е 1 2 . 3 3 К о А П Р Ф , и н а р у ш и т е л я м н а з н а ч а е т с я ш т р а ф о т 5 д о 1 0 т ы с я ч р у б л е й » , – п о я с н и л к о м а н д и р р о т ы О Б ДПС ГИБДД УВД по САО майор полиции Александр Сафронов.

В ходе рейдов сотрудники полиции также проверяют велокурьеров на наличие документов, подтверждающих мощность электровелосипедов. Если такие документы отсутствуют, транспорт направляется на экспертизу для проверки его мощности.

Водители электровелосипедов мощностью свыше 250 ватт обязаны иметь водительское удостоверение соответствующей категории. В случае его отсутствия велокурьер отстраняется от управления транспортом, а в отношении него составляется административный протокол по статье 12.7 КоАП РФ. Транспортное средство при этом отправляется на штрафстоянку.

По итогам рейда полицейскими было составлено 40 протоколов, 15 граждан были доставлены в территориальные ОМВД, а 4 электровелосипеда отправлены на штрафстоянку.

С момента начала таких рейдов количество нарушений ПДД велокурьерами снизилось: они стали реже проезжать на запрещающий сигнал светофора и двигаться по тротуару. Многие велодоставщики начали носить защитные шлемы.

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