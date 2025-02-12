Названы восемь минусов кроссовера Changan CS75 Plus

Автомобильный эксперт российского журнала «За рулем» назвал главные недостатки китайского кроссовера Changan CS75 Plus.

© Газета.Ru

« Н а б о р н е д о с т а т к о в н е в е л и к . Р а с п р о с т р а н е н н о е н а р е к а н и е – с л а б а я ш у м о и з о л я ц и я . Т а к ж е в л а д е л ь ц а м н е п о н я т н о , п о ч е м у п р и о б щ е м б о г а т с т в е о с н а щ е н и я н е т , н а п р и м е р , п о д о г р е в а в е т р о в о г о с т е к л а , р у л я , з а д н и х с и д е н и й и н е т э л е к т р о п р и в о д а б а г а ж н и к а . З а щ и т ы к а р т е р а т о ж е н е т . Ч а с т о в ы х о д и т и з с т р о я с и с т е м а к о н т р о л я д а в л е н и я в ш и н а х ( T P M S ) . К р о м е т о г о , а в т о м о б и л ь р а с х о д у е т в г о р о д с к и х п р о б к а х 1 4 - 1 5 л и т р о в т о п л и в а н а 1 0 0 к м . Д о э т о г о Сергей Зиновьев назвал плюсы подержанного кроссовера Changan CS35 Plus. «Мотор 1.6 л. – атмосферный, но с непосредственным впрыском. Машин с МКП мало, большинство – с гидроавтоматом Aisin TF-73SC, его относят к числу неубиваемых. Возможно, это лучший дуэт в выборке», – отметил эксперт.

По словам специалиста, до 80-100 тыс. километров не ломается ничего, лишь регулярно сбоит электроника. Подвеска стойкая, головной свет отличный.

Ранее были названы четыре недостатка внедорожника Tank 300.