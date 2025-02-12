Какие автомобили планируют покупать россияне в 2025 году

В опросе приняли участие более 10 тысяч человек разного пола в возрасте от 25 до 64 лет. Выяснилось, что у 36% опрошенных действительно есть такие планы на этот год. Причём 15% из них собираются приобретать новый автомобиль.

Основной причиной для покупки машины большинство респондентов — 33% — называли возможность получить более современное транспортное средство с другими характеристиками. О плановой замене используемого автомобиля заявили 23% опрошенных. Ещё 22% признались, что решили приобрести свой первый автомобиль. Ещё 17% объяснили своё решение практически — либо нужно менять машину, либо вкладываться в ремонт имеющейся.

Среди предпочтений для покупки выделяются внедорожники и кроссоверы — 46% участников опроса хотели бы купить автомобиль именно в таком кузове. О седанах мечтают 28% россиян, об универсалах — 25%.

Что касается стоимости приобретения, то в среднем опрошенные хотели бы машину за 2,03 миллиона рублей. Минимальная средняя сумма зафиксирована среди ответов жителей Дальнего Востока — 1 742 818 рублей, а максимальная – у респондентов из СЗФО — 2 176 613 рублей.

Наибольшее число потенциальных покупателей ответили, что при выборе машины обращают внимание, кроме цены, на практичность и комфортность автомобиля, включая размер салона и багажника, наличие климат-контроля и других функций — 55%. Стоимость владения и технические характеристики интересуют по 52% ответивших.

До сих пор самым популярным местом покупки автомобиля остаются салоны дилеров. Туда пойдут 59% опрошенных. На сайты объявлений отправятся 53%, сайты дилеров изучат 39% респондентов, а 23% будут просить помочь знакомых.