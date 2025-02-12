Цены на подержанные УАЗы достигают 3 млн рублей

В наступившем году Ульяновский автозавод намерен расширить моторную гамму своих внедорожников «Патриот» за счёт дизельного двигателя, а тест-пилоты производителя уже приступили к дорожным тестам. Однако машины с моторами на «тяжёлом» топливе и сегодня можно найти на вторичном рынке. Портал 110km.ru изучил размещённые на классифайдах предложения и назвал цены на пять самых дорогих машин.

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Так, дизельные УАЗ Hunter впервые увидели свет в 2005 году, а в 2008 агрегат получил и «Патриот». Правда, в первом случае речь шла о двигателе Заволжского моторного завода (ЗМЗ), во втором — об итальянском 2?3-литровом Iveco мощностью 116 лошадиных сил. В 2012 году производитель начал ставить на машины отечественные наддувные силовые установки.

Однако в 2016 году УАЗ убрал из линейки версии с турбодизелем. Теперь же «Соллерс» наладил выпуск таких моторов в Елабуге, и к осени машины снова появятся в продаже.

Сегодня на крупнейших российских классифайдах можно найти немало предложений, причём на вторичном рынке продаются как заводские, так и доработанные частниками автомобили. При этом отмечается, что в большинстве случаев все изменения в конструкцию внесены в ПТС.

Так, в Геленджике на продажу выставлен 14-летний УАЗ «Патриот» с оригинальным мотором Iveco стоимостью 1,85 млн рублей. В описании говорится, что внедорожник в отличном состоянии и доработан для жёсткого бездорожья: установлены принудительные пневматические блокировки в обоих мостах, лебёдка, есть компрессор с ресивером, два комплекта внедорожных шин и американская палатка на крыше.

Помимо этого, модель оборудована кондиционером, рацией, камерой заднего вида, системой дистанционного запуска двигателя и предпусковым подогревателем.

Заметно дороже — в 2,5 млн рублей — оценил свой УАЗ Hunter 2010 года продавец из Иваново. Вездеход оснащается 2,2-литровым дизелем мощностью 92 силы, а также серьёзно доработан: здесь стоят лифтованная подвеска, усиленные пружины и амортизаторы, шноркель, лебёдка, силовые бамперы и расширители колёсных арок, новая светотехника и световые балки на крыше.

Салон стал комфортнее за счёт появления сидений от BMW с электрорегулировками спереди, сзади установлен диван от Nissan Patrol. Помимо этого, имеются электрические стеклоподъёмники, модернизированный отопитель салона и сигнализация с автозапуском.

В Иркутске за 2,9 млн рублей на продажу выставлен сильно тюнингованный УАЗ-31519 2000 года. Под капотом установлен турбодизель Mercedes-Benz объёмом 3,0 литра, с которым сочетаются 6-ступенчатая «механика» Mercedes-Benz и «раздатка» Nissan.

Кроме того, автомобиль обзавёлся военными мостами, усиленной подвеской, блокировками, рулевым управлением Mercedes-Benz, силовыми бамперами, компрессором с ресивером, лебёдкой, светодиодной оптикой, акустикой Deaf Bonce.

За те же деньги в Невинномысске предлагают собранный вручную «Патриот» 2009 года. Автомобиль подвергся масштабной доработке, которая затронула подвеску, силовые агрегаты, салон, машина подготовлена для серьёзного бездорожья. Кузов, судя по объявлению, покрыт бронёй.

Но самый дорогой УАЗ выставлен на продажу в Шуе. Речь идёт о длиннобазном УАЗ-3159 «Барс» 2003 года, за который продавец намерен выручить 3,15 млн рублей.

В движение внедорожник приводит 77-сильный дизель объёмом 2,7 литра, с которым сочетаются механическая трансмиссия и раздаточная коробка. Все агрегаты — Isuzu.

Кузов был полностью покрашен эмалью «Раптор» в 2023 году, также оснащение включает в себя усиленную подвеску, силовые бамперы, лебёдку, шноркель, принудительные пневмоблокировки, багажник на крыше, дополнительную светотехнику, компрессор с ресивером. В салоне доработки сводятся к установке сидений от SsangYong.