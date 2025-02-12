На видео засняли салон обновленного Tank 300

В китайских соцсетях появилось видео с салоном обновлённого Tank 300, благодаря которому стало известно, какие обновки получит модель.

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Tank 300 получит двухспицевое рулевое колесо и большой отдельно стоящий планшет мультимедиа диагональю 14,6 дюйма, который определил уход от круглых дефлекторов на центральной консоли.

При этом в GWM не стали отказываться от физических клавиш: их блок разместили под экраном, ещё ниже - узкие прямоугольные воздуховоды.

Также рекомпоновке подвергся центральный тоннель: кнопочные переключатели заменили на тумблеры, заменили селектор трансмиссии на более компактный, шайбу выбора режимов установили вертикально, также сделав наподобие тумблера.

Дизайн дверных карт остался без изменений.

Летом 2024 года "РГ" публиковала фото обновлённого салона Tank 300, но на них тоннель и воздуховоды выглядели совершенно иначе.

Ожидается, что обновлённый Tank 300 сохранит актуальную начинку. В России внедорожник предлагается с 220-сильным мотором 2.0 литра, 8-ступенчатым автоматом и системой полного привода в разных конфигурациях. Цены - от 4,5 до 5,1 млн рублей.

По итогам 2024 года Tank 300 стал лидером премиум-сегмента в России.

В Китае Tank 300 также доступен с двигателем V6 и 9-ступенчатой АКП, ожидается выход дизельной версии.