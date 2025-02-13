В феврале будет запущен эксперимент по маркировке автозапчастей

Эксперимент по маркировке автозапчастей стартует в России в ближайшее время. Пресс-служба Министерства промышленности и торговли РФ сообщила, что ведомство собирается запустить в феврале этого года эксперимент по маркировке средствами идентификации отдельных видов автомобильных запчастей.

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В ноябре 2024 года стало известно о запланированном запуске маркировки, который должен был стартовать с 1 февраля 2025 года и завершиться 28 февраля 2026 года, но на данный момент эксперимент ещё не запущен. Маркировке подлежат фильтры, свечи зажигания и автомобильные стёкла.

Проект постановления внесён в правительство РФ. После его принятия будет проработан вопрос последующего расширения эксперимента на дополнительные виды продукции, отметили в министерстве.

В пресс-службе уточнили, что инициатива в этом вопросе исходила от представителей бизнес-сообщества, которые неоднократно обращались с предложениями по запуску такого эксперимента.

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