Доллар и евро подешевели: как изменятся цены на автомобили

Эксперт Шапарин: Укрепление рубля не приведет к удешевлению машин

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Укрепление рубля не приведет к снижению цен на автомобили в России, считают эксперты. Вице-президент Национального автомобильного союза (НАС) Антон Шапарин полагает, что мелкие колебания курсов валют никак не повлияют на российский авторынок, поскольку цены формируют другие факторы. Контуры цен давно заданы, прежде всего, утилизационным сбором, отметил он.

Автоэксперт Максим Минеев придерживается схожего мнения. Он отмечает, что кроме утилизационного сбора на стоимость авто влияет и ключевая ставка, поскольку, в основном, машины покупают в кредит.

Гендиректор ГК «Автопрестиж» Артем Кононов рассказал, что импорт машин в Россию сейчас зависит преимущественно от курса китайского юаня, так как большинство машин, даже по схеме параллельного импорта, покупают в Китае.

« Ю а н ь т о ж е н е м н о г о с н и з и л с я , н о д у м а ю , ч т о т о ж е н е б у д е т с н и ж е н и я ц е н » , – с к а з а л К о н о н о в .

Курс доллара к рублю на рынке Форекс сегодня опустился ниже 94 рублей. К 11:39 мск доллар подешевел на 2,7576 рубля, его курс опустился до 93,7379 рубля. Евро на минимуме стоил 97,1590 рублей. Таких значений тоже не было с осени прошлого года.

Ранее «За рулем» написал о перспективах Lada Iskra на российском рынке.