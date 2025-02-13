В сети интернет распространяется рекламный ролик китайского кроссовера FAW Bestune T90, который вызвал неоднозначные реакции среди пользователей соцсетей. Об этом сообщает Telegram-канал No Limits.

Авторы публикации указывают, что создатели рекламы не учли особенности звучания наименования модели на русском языке.

« В с о ц с е т я х р а с п р о с т р а н я е т с я р е к л а м н ы й р о л и к к р о с с о в е р а FAW Bestune T90, на котором актер закадровой озвучки настолько невнятно произносит название модели, что огромное число слушателей услышали нецензурное ругательство», — говорится в публикации.

Пользователи Telegram в комментариях к рекламному ролику напоминают, что наименование модели исторически было образовано от сочетания английских слов best и turn, что можно перевести на русский язык, как «удачный поворот».

« М н е и н т е р е с н о , к а к с е б я ч у в с т в о в а л м у ж ч и н а , к о т о р ы й э т о о з в у ч и в а л н а р у с с к о м . С к о л ь к о б ы л о д у б л е й , и к а к д о л г о о н п ы т а л с я с п р а в и т ь с я с о с м е х о м » , — н а п и с а л а п о л ь з о в а т е л ь Дарья Захарова.

Кроссовер Bestune T90 поступил в продажу на российском рынке в конце января. Автомобиль предлагается в трех комплектациях. Базовая машина предлагается по цене от 2,8 млн рублей, она оснащена турбомотором на 160 сил и 7-ступенчатым «роботом». Версия паркетника с турбомотором на 245 сил и 8-диапазонным автоматом Aisin уже продается за 3,4 млн рублей. Самая дорогая комплектация автомобиля с таким же мотором обойдется в 3,7 млн рублей. Привод во всех случаях будет только передний.

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