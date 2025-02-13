В Россию привезли Nissan Murano нового поколения

В России появился в продаже Nissan Murano нового поколения за 6,28 млн рублей

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Во Владивостоке дилер начал продавать новый японский кроссовер Nissan Murano четвертого поколения по цене 6 280 000 руб. Автомобиль в комплектации SV предлагают привезти на заказ из США по схеме параллельного импорта.

Экземпляр оснащен бензиновым мотором объемом 2,0 литра мощностью 241 л.с., АКП. Привод полный.

У кроссовера есть основные системы помощи водителю, восемь подушек безопасности, двухзонный климат-контроль, адаптивный круиз-контроль, камеры кругового обзора 360° и поддержка Apple CarPlay и Android Auto.

Напомним, Nissan Murano нового поколения дебютировал в США осенью 2024 года.

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