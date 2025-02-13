В РФ купили рекордное количество мотоциклов с пробегом

В России на вторичном рынке предпочитают японские мотоциклы. По итогам прошлого года в России было куплено 113 600 мотоциклов с пробегом, что на 10% больше, чем в 2023 году. И это рекордный показатель, утверждают эксперты.

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Более половины всех купленных мотоциклов с пробегом (54%) пришлось на четыре японских бренда — Honda (24 100 единиц), Yamaha (17 300), Suzuki (10 600) и Kawasaki (9 900). Замыкает пятёрку немецкий BMW (9 тысяч единиц).

В первой пятёрке модельного рейтинга закономерно расположились японские мотоциклы. Лидирует Honda CBR, которую приобрели в России пять тысяч раз. Следом идут Honda CB (4 300 единиц), Yamaha XVS (2 400), Suzuki GSX (2 300) и Yamaha YZF (2 100).

Ранее эксперты назвали время, когда выгоднее всего покупать автомобиль. Откладывать покупку точно не стоит. Прошлогодних запасов на складах достаточно, и они будут распродаваться примерно до середины года, но желающим приобрести машину нужно сделать это уже в ближайшее время. Эксперт уверен, что автомобили 2025 года выпуска будут дороже прошлогодних минимум на 10%.