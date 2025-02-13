Что будет с проданными машинами Shacman после их запрета

Раскрыто, что будет с уже проданными машинами Shacman после их запрета в России
В федеральном агентстве по техническому регулированию и метрологии объяснили, как поступать владельцам грузовых автомобилей SX3258 после запрета на ввоз и продажи машин на территории России. Об этом пишут IZ.RU.
В ведомстве пояснили, что ограничения касаются только импорта большегрузов до их выпуска в обращение, то есть до получения электронных паспортов, а также ещё не проданных машин до первой их регистрации в Госавтоинспекции.
А вот на уже проданных автомобилях отзыв одобрения типа транспортного средства (ОТТС) никак не скажется.
«Приказ Росстандарта от 7 февраля 2025 г. № 265 не оказывает влияния на владельцев уже находящихся в эксплуатации транспортных средств, однако импорт и оформление электронных паспортов транспортных средств (ЭПТС) в отношении ввезённых грузовиков Shacman типа SX3258 приостановлены, равно как невозможна их продажа и регистрация», — подчеркнули в Росстандарте.
В агентстве также напомнили, что в ближайшее время производитель должен объявить отзывную кампанию, в ходе которой будут устранены проблемы с противоподкатными и боковыми защитными устройствами, а также превышением уровня шума. Все работы будут проведены за счёт Shacman.