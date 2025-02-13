Что будет с проданными машинами Shacman после их запрета

В федеральном агентстве по техническому регулированию и метрологии объяснили, как поступать владельцам грузовых автомобилей SX3258 после запрета на ввоз и продажи машин на территории России. Об этом пишут IZ.RU.

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В ведомстве пояснили, что ограничения касаются только импорта большегрузов до их выпуска в обращение, то есть до получения электронных паспортов, а также ещё не проданных машин до первой их регистрации в Госавтоинспекции.

А вот на уже проданных автомобилях отзыв одобрения типа транспортного средства (ОТТС) никак не скажется.

« П р и к а з Р о с с т а н д а р т а о т 7 ф е в р а л я 2 0 2 5 г . № 2 6 5 н е о к а з ы в а е т в л и я н и я н а в л а д е л ь ц е в у ж е н а х о д я щ и х с я в э к с п л у а т а ц и и т р а н с п о р т н ы х с р е д с т в , о д н а к о и м п о р т и о ф о р м л е н и е э л е к т р о н н ы х п а с п о р т о в т р а н с п о р т н ы х с р е д с т в ( Э П Т С ) в о т н о ш е н и и в в е з ё н н ы х г р у з о в и к о в S h a c m a n т и п а S X 3 2 5 8 п р и о с т а н о в л е н ы , р а в н о к а к н е в о з м о ж н а и х п р о д а ж а и р е г и с т р а ц и я » , — п о д ч е р к н у л и в Росстандарте.

В агентстве также напомнили, что в ближайшее время производитель должен объявить отзывную кампанию, в ходе которой будут устранены проблемы с противоподкатными и боковыми защитными устройствами, а также превышением уровня шума. Все работы будут проведены за счёт Shacman.