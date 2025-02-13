Ателье Carlex Design показало новый проект с «геликом»

Польское тюнинг-ателье Carlex Design продолжает упражняться с легендарным «геликом» и превращает его в удивительные произведения современного искусства на грани и за гранью китча: на днях анонсирован трёхосный парадный пикап в стиле машин для Папы Римского.

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Компания Mercedes-Benz за свою историю сделала несколько эксклюзивных версий G-класса для Папы Римского, последний образец был представлен в декабре 2024 года — это пикап на базе электрического Mercedes-Benz G 580 with EQ Technology.

Польская компания Carlex Design подхватила идею и сделала свой парадный пикап, он получил латинское имя Habemus, которое можно творчески перевести на русский как «обладающий властью» или «властвующий». Carlex Design не утверждает буквально, что её Habemus — это машина для Папы Римского, однако на это намекают характерная белая раскраска, компоновка кузова с центральным вращающимся креслом и жёлто-белые флажки на передке, напоминающие флаг Ватикана, но лишённые герба папского престола.

Вряд ли Ватикан закажет себе Habemus, потому что, во-первых, «гелик» у Папы уже есть, а во-вторых, Habemus избыточно крут для духовного лица: в отделке использовано много позолоты, кресла — слишком вычурные на вид, центральное выглядит как трон модного стримера. Но какой-нибудь состоятельный и очень эгоцентричный клиент вполне может заказать себе трёхосный «папский» G-класс от Carlex Design и ездить на нём по своей резиденции, приветствуя подданных из кузова.

Какая версия G-класса легла в основу Habemus, польская компания не сообщает — возможно, тот же 587-сильный электрический G 580, к которому приделали третью ось, а, возможно, и топовая бензиновая версия G 63 с 585-сильным V8. Машины от Carlex Design вообще в первую очередь про эстетику, а во вторую — про технику.

В «папском» пикапе несложно заметить элементы декора представленного в прошлом году проекта проект G-Vintage, при этом по мерках Carlex Design трёхосный Habemus выглядит немного стерильным, ему не хватает фирменных «фишек» польского ателье, а именно бешено дорогой крокодильей кожи Himalaya, резьбы по дереву с инкрустацией, сложных градиентных цветов с алмазной пылью, гравировки по металлу и прочих художеств, за которые публика обожает Carlex Design.

Для сравнения покажем свеженький «гелик» Himalaya от Carlex Design, выполненный примерно в той же цветовой гамме, что и Habemus, но с гораздо более тщательной и изысканной деталировкой. Заявленный тираж Himalaya — 7 шт., цены на свои машины польская компания не разглашает.