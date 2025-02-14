Эксперт рассказал о ресурсе двигателя «Москвич 3»

Руководитель дилерского направления автомобильного маркетплейса Fresh Евгений Житнухин рассказал о ресурсе трех основных агрегатов отечественного кроссовера "Москвич 3".

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Житнухин в беседе с "Газетой.Ru" отметил, что четырехцилиндровый турбированный мотор автомобиля объемом 1,5 литра весьма устойчив к тяжелым условиям эксплуатации и может спокойно работать на топливе АИ-92. В случае бережного отношения двигатель способен пройти не меньше 250 тысяч километров. Основным недостатком узла является его чувствительность к качеству моторного масла, поэтому менять техническую жидкость лучше на ту, что прописана заводом-изготовителем и делать это почаще, посоветовал эксперт.

А вот у трансмиссии отечественного кроссовера ресурс меньше. По словам специалиста, механическая коробка можно выдержать 220 тысяч километров, а бесступенчатый вариатор - 200 тысяч километров.

Эксперт отметил, что подвеска "Москвича" весьма проста и вместе с тем надежда. Поэтому она не доставит владельцу никаких неприятностей.

Ранее "РГ" сообщила о том, сколько составляет ресурс двигателей машин Lada.