Названа дата выхода маленького Land Cruiser FJ

Ожидаемый дебют Toyota Land Cruiser FJ, первоначально запланированный на 2024 год, похоже, состоится в марте 2025 года. Новинка сохранит ключевые черты легендарного Land Cruiser, включая раму лестничного типа, но будет иметь более компактные размеры по сравнению с моделями Land Cruiser 300 и Prado. Это делает её привлекательной для тех, кто считает текущие модели слишком крупными и дорогими, но желает запрыгнуть в поезд тренда на SUV брутального дизайна.

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Долгожданный «маленький Land Cruiser»

Ранее предполагалось, что Land Cruiser FJ дебютирует в 2024 году, но из-за проблем с сертификацией его выпуск был отложен. Однако, согласно последним данным, продажи начнутся весной 2025 года.

В модельном ряду Toyota уже существовал внедорожник с индексом FJ — в 2006 году в США дебютировал FJ Cruiser, созданный на базе шасси Land Cruiser Prado 120 серии и Hilux Surf (известного на местном рынке как 4Runner). Его ретро-стиль мгновенно завоевал популярность и даже в России модель отлично известна. Новый Land Cruiser FJ, судя по всему, рассматривается как преемник FJ Cruiser в США, и ожидания от этой модели за океаном даже выше, чем в Японии.

И хотя официально коробочный дизайн не подтвержден производителем, ожидается, что внешность нового FJ будет именно ретро-футуристичной. Дело в том, что «неоклассический» стиль активно используют конкуренты, такие как Ford Bronco, Jeep Wrangler, 5-дверный Suzuki Jimny, и весьма успешно. Это порождает ожидания, что Toyota также выберет ностальгичный дизайн, чтобы на равных соперничать за кошельки покупателей.

Что же касается имени, то тут прогнозы разнятся. Есть даже версия, согласно которой экспортные версии нового внедорожника будут продаваться под названием Land Cruiser FJ, но у себя на родине в Японии модель получит другое имя.

Конструкция и платформа

Land Cruiser FJ сохранит традиционную для Land Cruiser раму лестничного типа, которая, вероятно, будет заимствована у пикапа Toyota Hilux Champ, производимого в Таиланде. Это наводит на мысль, что FJ также может быть импортирован из Таиланда.

Размеры

Габариты новинки составят:

Длина: 4500 мм;

Ширина: 1830 мм;

Высота: 1850 мм;

Колесная база: 2750 мм;

По своим размерам Land Cruiser FJ будет сопоставим с Toyota Corolla Cross, что делает его идеальным выбором для тех, кому Land Cruiser 300 и LC Prado слишком велики и дороги.

«Взрослые» характеристики

Под капотом маленького Land Cruiser FJ будет установлен далеко не крошечный бензиновый двигатель 2TR-FE объёмом 2.7 литра, который также используется в Land Cruiser Prado. Его мощность составляет 163 л.с., а крутящий момент — 246 Нм. К сожалению, дизельный двигатель 1GD-FTV объёмом 2.8 литра, доступный в других моделях Land Cruiser, в FJ предлагаться не будет.

Трансмиссия грядущей новинки — 6-ступенчатый автомат, а привод — полный 4WD на базе дифференциала повышенного трения Torsen, в точности, как у Land Cruiser Prado. Такой набор обеспечит FJ высочайшую проходимость, полностью соответствующую стандартам Land Cruiser.

Цена

Официальная информация о ценах пока отсутствует, но ожидается, что у себя на родине Land Cruiser FJ будет стоить в районе 3.8–4 млн иен (около 2.3 — 2.5 млн рублей).