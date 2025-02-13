Страховка для таксистов будет работать по-новому

Шкуматов: закон о праве таксистов на краткосрочный договор ОСГОП облегчит жизнь

Государственная дума на пленарном заседании планирует рассмотреть в первом чтении законопроект о праве таксистов заключать краткосрочные договоры обязательного страхования гражданской ответственности перевозчика (ОСГОП). Такой договор можно будет заключить на срок менее года, но не менее 10 дней.

В зависимости от срока действия будет устанавливаться понижающий коэффициент страховых тарифов к общему размеру страховой премии. В случае принятия закон вступит в силу по истечении 180 дней после официального опубликования.

По действующему законодательству срок действия договора обязательного страхования гражданской ответственности за причинение вреда жизни, здоровью и имуществу пассажиров не может быть менее года. Отсутствие такого договора влечет за собой приостановление или аннулирование разрешения на перевозку пассажиров. Эксперт Петр Шкуматов рассказал, как будет работать закон в случае принятия.

Петр Шкуматов, эксперт направления «Народный фронт. Аналитика»: