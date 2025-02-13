Электрический Range Rover Velar: новый соперник для Porsche

Land Rover сдвинула сроки планов по выпуску шести электромобилей к 2026 году, но новые модели от британского люксового бренда, все же, начнут вскоре поступать на рынок. Среди них — полностью электрический Range Rover Velar, который был замечен шведскими фотошпионами во время зимних тестов.

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Хотя Velar не станет первым электромобилем от Land Rover — этот титул достанется полноразмерному Range Rover EV, дебют которого ожидается уже в этом году — он появится на рынке ненамного позже. Ожидается, что Velar EV выйдет в начале 2026 года, а в автосалонах появится еще через шесть месяцев.

Но если Velar не сможет похвастаться званием первого электромобиля марки, то он точно станет первым, построенным на новой платформе EMA (Electric Modular Architecture). В то время как старший брат Range Rover EV будет использовать электрифицированную версию своей действующей платформы MLA, которая также применяется в других больших внедорожниках англичан.

Новый Velar EV сохранил характерный приземистый силуэт и сужающуюся к хвостовой части линию боковых окон, что придает ему очень спортивный вид. Заднее стекло выглядит необычно узким и, возможно, даже заменено на пластиковую панель — это наводит на мысли о том, что стекла там может и не быть вовсе. Кстати, седан Jaguar, который разрабатывается параллельно, также лишен заднего стекла.

Но это не единственное возможное изменение. Если в текущей версии Velar с ДВС есть только два ряда сидений, то в новой модели, судя по положению задней двери относительно колеса, может появиться место для третьего ряда, либо значительно увеличится объем багажника.

Дизайн передней части, включая капот в виде створки от ракушки, крупные легкосплавные диски и скрытые дверные ручки, остались практически без изменений. Однако сзади номерной знак переместился с двери багажника на бампер, что перекликается с дизайном последних поколений Range Rover и Range Rover Sport.

На рынке Velar EV будет конкурировать с Porsche Macan Electric, и, вероятно, предложит схожие характеристики. Базовая версия Macan Electric с задним приводом стоит $75 300 и выдает 355л.с., а топовая версия Turbo Electric за 105 300 развивает 630 л.с. Ожидается, что Velar EV предложит аналогичный уровень мощности и динамики, чтобы достойно противостоять немецкому конкуренту.

Остается только дождаться официального дебюта, чтобы узнать, сможет ли Velar EV стать новым фаворитом среди электрических SUV премиум-сегмента.