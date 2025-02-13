️Porsche хочет уйти из Германии

На фоне принятых Porsche решений по отказу от "зеленой" повестки и возвращению к разработке классических двигателей растет понимание того, что заводу надо искать новую страну, где работа над бензиновыми моторами не карается по закону.

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Доктор экономических наук, профессор Валентин Катасонов в беседе с порталом "Автовзгляд" выразил мнение, что бравый шаг руководства немецкой компании по отказу от электричек и возвращению к производству авто на привычном для всех топливе является несомненным отражением настроя всего европейского автомобильного сообщества, но пока это лишь демарш в единственном числе.

Катасонов заявил, что нет точных данных, какие дальнейшие шаги будет предпринимать марка, но скорее всего, Porsche будет стремиться перенести свое производство в третьи страны. По мнению эксперта, конечной точкой переезда вполне может стать и США, где с приходом новых властей идет отказ от поддержки производство электрокаров, а классические ДВС приветствуют.

В качестве примера Катасонов привел опыт Volkswagen, который предпринял меры по переносу производства в Америку еще до прихода новой власти. Специалист полагает, что Porsche не будет медлить с решением и в скором времени поступит также, дабы не остаться в конце списка тех, кто намерен перебраться за океан, ведь чем дольше ждешь, тем хуже будут конечные условия.

Впрочем, как полагает Катасонов, на фоне огромных изменений в Америке сложно загадывать, как все сложится через несколько лет и какая судьба ждет европейские концерны. По этой самой причине профессор считает, что зацикливаться только на рынке США не очень дальновидно. Поэтому Porsche имеет смысл обратить свой взор, отбросив предрассудки, на рынки России и Китая, где более стабильная политическая ситуация и гораздо более благоприятные условия, резюмировал он.